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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن أهم شروط حماس للموافقة على صفقة تبادل أسرى جديدة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، بأن حركة حماس الفلسطينية ترفض كافة مقترحات صفقة تبادل الرهائن التي لا تشمل وقف النار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية ”حماس”، أسامة حمدان، إنه “لن يكون هناك تفاوض في ملف الأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي”، مؤكدا أن “مستقبل قطاع غزة يحدده الفلسطينيون وحدهم”.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أفادت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، بأنه يتم النظر في إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وهذا من أجل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في قبضة حركة حماس.

وبحسب تقرير الصحفية، فإن إسرائيل مهتمة بهدنة طويلة للسماح لحماس بجمع الأسرى المتبقين ونقلهم إلى مكان آمن.

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كما أفادت التقارير أن إسرائيل قد تتعهد في هذا الوقت أيضًا بسحب جزء من قواتها وممارسة سياسة أكثر تركيزًا في شمال قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تكون الهدنة، بحسب مصادر غربية، أطول مما كانت عليه في الجولة السابقة.

إسرائيل حماس

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