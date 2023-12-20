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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لاستصدار قرار بمجلس الأمن يحقق هدنة في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن مازالت واثفًة في قدرة إسرائيل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يحقق هدنة إنسانية في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حل الدولتين يعني اتخاذ جميع الأطراف قرارات صعبة بما فيها الولايات المتحدة، ومازلنا نناقش مع أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار متوازن يضمن وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لديها اتصالات مع مختلف الأطراف للتوصل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، كما أننا نواصل الانخراط مع عدد من البلدان لمحاولة حل قضايا عالقة بشأن قرار مجلس الأمن عن غزة.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي بأن الغرض من مشروع القرار الأممي تسهيل المساعدات لغزة وتوسيعها ونحن نؤيد ذلك تمامًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن قرار الأمم المتحدة يعزز جهود تقديم المساعدات إلى غزة ولا يضر بها.

 

ضروري لإنهاء الحرب

وأكد بلينكن أن العديد من الدول تدعو إلى نهاية النزاع في غزة لكن لا أحد يطالب بنزع سلاح "حماس" أو تفكيك قدراتها، زاعمًا أنه إذا سلّمت "حماس" أسلحتها فإن الأزمة في غزة ستنتهي فورًا، وسيكون من الجيد أن يكون هناك صوت دولي قوي  يضغط على "حماس" للقيام بما هو ضروري لإنهاء الحرب.

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن إسرائيل الولايات المتحدة غزة

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