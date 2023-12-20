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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطاردة القادة مستمرة.. الاحتلال يزعم السيطرة على مركز لقيادة حماس في غزة

قوات الاحتلال _ صورة
قوات الاحتلال _ صورة أرشيفية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه سيواصل مطاردة قيادات حركة حماس في كل قطاع غزة، مشيرا إلى أنه جرى استكمال السيطرة على مركز قيادة الحركة في وسط القطاع.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن “قوات الاحتلال استكملت السيطرة على مربع المسؤولين الحمساوي في وسط مدينة غزة”.

ولفت إلى أن مدينة حماس تحت الأرض تضم غرفًا ومخابئ وأنفاقًا تؤدي إلى منازل ومكاتب، مؤكدًا أن قوات الاحتلال شنوا هجومًا مشتركًا ومنسقًا على محيط ميدان فلسطين وحققوا السيطرة العملياتية عليه. 

وواصل “خلال الأيام الأخيرة تم استكمال السيطرة على المنطقة. حيث قضت القوات خلال المعارك التي دارت على حوالي 600 شخص برًا وجوًا”.

وأضاف “يدور الحديث عن شبكة استخدمها مسؤولو الحركة إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف وغيرهم من المسؤولين لإدارة الروتين العملياتي للمنظمة وحركات التنقل اليومية المحمية في أنحاء قلب مدينة غزة”.

وزعم: “على مقربة من المباني التي عثر عليها؛ أقامت حماس ورشة خاصة لحفر وإنشاء بنية تحتية تحت أرضية، بداخلها تم الكشف عن فتحة نفق لوجستية ومعدات لبناء الأنفاق التي تشمل حيطان أنفاق وأقواس باطون تشكل أسقف الأنفاق، في حين تم العثور بجانبها على فتحة نفق بعمق 20 مترًا، مزودة بدرج لولبي ينزل إلى الأسفل ويشمل بابًا صلبًا وتشعبات”.

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