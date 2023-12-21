وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

أكد الكابتن عفت نصار، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي سيتم وقفه خلال الأيام المقبلة، في حالة عدم تسديد غرامة نادي الزمالك.



وقال لاعب الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن كهربا سيتم وقفه قبل شهر يناير المقبل، معقبا: "كهربا سيتم وقفه بعد 10 أيام من الآن".

وانفعل الكابتن معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، وقال: "محمود كهربا لن يتم وقفه، وكهربا يلعب في الأهلي، ولن يتم وقفه".



وتابع: "كهربا لن يتم وقفه لأنه يلعب في النادي الأهلي، ولذلك على الجميع أن يعلم ذلك".

ونشبت مشادة كلامية وتحدٍ على الهواء بين الكابتن عفت نصار، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، والكابتن معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب كهربا.



