حكم إخراج أموال الصدقات فى تربية الحيوانات.. داعية إسلامي يجيب

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، تعليقا على سؤال متصلة حول حكم إخراج أموال الصدقات فى تربية الحيوانات، ووجود محتاجين من الناس، إنه يجب علينا أن نراعي الإنسان في الصدقات التى نخرجها أولا، ويجب على من يربون الكلاب والقطط في المنزل بأعداد مهولة رغم أنَّه من الجيد الاهتمام بالحيوان، أن يهتموا بتوفير ما يصرفونه عليهم للإنسان، فهو مقدم عن رعاية الحيوان إلا لو كان هناك فائضًا.



وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، في تصريح له: " من يريد تربية حيوان أليف عليه الاكتفاء بروح واحدة للاستئناس، وتوفير بقية النفقات لإخراجها صدقات للمحتاجين، خاصة أنَّ تكاليف تربية بعض الحيوانات مرتفعة للغاية".

وتابع: لا ضرر في تربية قطط أو كلاب، لكن علينا مراعاة احتياجات الإنسان الذي كرمه الله وقد يدعو لك بدعوة مستجابة نتيجة جبرك لخاطره وأجره عظيم عند الله، مستشهدًا بقول النبي: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)".



