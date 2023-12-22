رئيس "مركز تغير المناخ": الشتاء في مصر أصبح مختلف عما يعرفه المصريين

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن العالم كله أصبح يهتم بتغير المناخ، إذ أن تغير المناخ يغير أنماط المناخ السائد في أي منطقة، ومناخ مصر كان مستقر على مدار السنين والجميع كان يعرف تعريف "حار جاف صيفا دفئ ممطر شتاء"، ولكن هذا التعريف تغير، إذ أن كل مرة يأتي شتاء مختلف.

حديث عن التغيرات المناخية

وأضاف "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أنه أحد المرات كان هناك شتاء طويل بارد مثل عام 2019 و2022، وشتاء دافئ مثل عام 2016 و2018 أيضا.

وتابع، أن كل مظهر من مظاهر الشتاء يكون له تأثيرات على المحاصيل الزراعية وما إلى ذلك، حيث إن تغير المناخ يؤدي إلى تغييرات وتأثيرات على المحاصيل الزراعية وما إلى ذلك.