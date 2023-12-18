الزراعة : استنباط أصناف محاصيل جديدة لمواجهة التغيرات المناخية

أكد محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا في كافة أنحاء العالم.

وقال محمد علي فهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" من أهم مظاهر التغيرات المناخية في مصر هو التغيرات الكبيرة في مواعيد الفصول سواء كان الصيف او الشتاء وبالتالي ذلك يؤثر على الزراعة ".

وأضاف محمد علي فهيم :" الدولة تدخلت مبكرا من أجل مواجهة التغيرات المناخية وحماية المحاصيل الزراعية وتم تنفيذ مشروعات قومية زراعية كبرى وتم إضافة أراضي زراعية كثيرة للرقعة الزراعية في مصر ".

وتابع محمد علي فهيم :" الدولة أضافت للرقعة الزراعية المصرية 2 مليون فدان في 9 سنوات ".

وأكمل محمد علي فهيم :" الدولة عكفت على استباط أصناف زراعية جديدة لمواجهة التغيرات المناخية سواء في القمح والذرة والأرز ".