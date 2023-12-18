الزراعة: مشروعات التعاون مع الإيفاد ساهمت في رفع مستوى معيشة المجتمعات المحلية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" بمحافظة مطروح والذي ينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة وذلك بحضور قيادات الوزارة وسكرتير عام محافظة مطروح ورئيس شركة الريف المصرى وممثلي الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة.

وأشاد القصير خلال الاجتماع بالتعاون البناء والمثمر مع الايفاد وما تحقق من إنجازات في المشروعات المشتركة ومنها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "SAIL" ، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم" ثم مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية"برايد" .



وأكد أن الايفاد من الهيئات التي تحرص على متابعة تنفيذ مشروعاتها.

مشيرا إلى أن نجاح هذه المشروعات ترجع إلى انها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلى وتحوذ على الأهالي على المشروعات التي ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.



واطلع "القصير" على ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات لخدمة أهالي مطروح .



وقال القصير إن الدولة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسعى لتحسين مستوى معيشة المجتمعات البدوية مشيرا إلى أن مشروع"برايد" قام حتى الآن بتنفيذ 1200 بئرا لحصد مياه الامطار بالإضافة إلى إنشاء 60 خزانا أرضيا وتطهير 53 بئرا رومانيا من أجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة أو الشرب وإقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة البدوية اقتصاديا وكذلك انشاء 58 فصلا لمحو الأمية ساهمت في محو أمية حوالى 600 سيدة بدوية مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من مشروعات برايد حوالى 450 ألف نسمة.



وأضاف القصير ان المشروع اهتم أيضا بتنمية المراعى والوديان وتوزيع شتلات التين والزيتون مجانا من خلال مركز مطروح للتنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء وكذلك إضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون وأيضا الاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة .



القصير وجه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بزيادة وتنمية المراعي الطبيعية واستنباط أصناف جديدة من الاعلاف تتوائم مع البيئات الصحراوية.

ونشر ثقافة المراعى وتوفير البذور للنباتات الرعوية مع منع الرعى الجائر بالتعاون مع الاجهزة المعنية في المحافظات كما وجه بتنفيذ نماذج رائدة تحتذى مع دراسة متطلبات واحتياجات سكان المناطق البدوية لضمان نجاح المشروعات .



وزير الزراعة وجه أيضا الاهتمام بإنشاء المدراس الفنية والمستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف والطرق من أجل تحقيق التنمية المتكاملة للمجتمعات المحلية .



في نهاية الاجتماع وزير الزراعة وجه الشكر للسادة وزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولى وللقائمين على المشروع ولكل شركاء التنمية وللوزارات المعنية ذات الصلة ، مؤكدا على ان المشروعات مع الايفاد حققت قصص نجاح تحتذى للدول أخرى.

والجدير بالذكر أن مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية"برايد" تكلفة 81 مليون دولار منها 61,8 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" والمبلغ المتبقي مساهمة من الحكومة المصرية والمستفيدين.



ويستهدف الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال سبل المعيشة المستدامة والقادرة على الصمود في المناطق المتضررة من تغير المناخ بمحافظة مطروح وتحقيق تنمية متكاملة للمجتمع المحلى والمناطق البدوية.