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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منظمة الصحة العالمية: انهيار تام للمنظومة في قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن كان هناك 24 مستشفى بسعة 2000 سرير قبل الحرب في قطاع غزة، ولكن الآن لا يتم تقديم أي خدمات إنسانية تُذكر، والنازحين والمتواجدين في شمال غزة لا يستطيعوا الحصول على أي خدمات بسبب فقدان المستلزمات الطبية والأدوية والمياه والكهرباء والوقود. 

حديث عن قطاع غزة 

وأضاف "المنظري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن الجانب الجنوبي من قطاع غزة يعج بالنازحين، و12 مستشفى بالجانب الجنوبي 9 منها فقط تعمل والطاقة بهم لا ترقى لمواكبة الاحتياجات الضخمة من الإصابات جراء ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني، وبشكل عام هناك انهيار للمنظومة الصحية داخل قطاع غزة. 

وتابع، أنه قبل الاعتداءات كان يتم التعامل مع القطاع الصحي ويتم الحصول على تقارير من الجهات المختلفة من الأمم المتحدة ولم يشتكي أحد من مصداقية البيانات، ولكن بعد الاعتداءات الإسرائيلية بعض الجهات تشكك في بيانات الصحة العالمية ألا أن المنظمة تصر على دقة المعلومات لأنه يتم التعامل مع وزارة الصحة الفلسطينية. 

قطاع غزة منظمة الصحة العالمية برنامج يحدث في مصر شريف عامر احمد المنظري

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