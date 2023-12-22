عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق: عمري ما هشجع الأهلي في حياتي..وأرفض التجديد لفتوح وصبحي

صدى البلد

أكد أحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق، أن وضع اسم عبدالله السعيد في قائمة منتخب مصر المبدئية، يؤكد رغبة روي فيتوريا المدير الفني في ضمه خلال أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي قرار غير سليم من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، خصوصا أنهم بعيدين عن المشاركة كما صدرت ضدهم قرارات انضباطية من جانب إدارة نادي الزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "انا ضد محاولات تجديد عقود فتوح وصبحي من جانب ادارة الزمالك، والثنائي أخطأ في حق النادي، وما حدث في معسكر بمغادرة اللاعبين يعتبر من الكوارث، حتى وأن تكررت في مراحل سابقة.. ومشكلة الثنائي مع الزناري هي نتيجة طبيعية لحالة التسيب والاستهتار في النادي على مدار فترات طويلة".

وأضاف: "لو عاد صبحي وفتوح إلى المباريات بعد تجديد عقودهم، فسنعلم وقتها أن الازمة بالنسبة للإدارة كانت التجديد، وليست في مغادرة اللاعبين للمعسكر قبل مواجهة زد، وهل اعتذار فتوح مرتبط بالتجديد أم عن الخطأ الذي ارتكبه بمغادرة المعسكر، ولا أعرف كيف تفكر الإدارة في ملف اللاعبين، وتقوم بالجري وراء لاعب قام بالتوقيع في نادٍ آخر".

وزاد: "من الصعب أن أشجع الأهلي أمام أوراوا الياباني، وعمري ما هشجع الأهلي في حياتي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد الأوقاف.. تعرف عليه

الصحة الفلسطينية: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي يرتفع إلى 20057 في غزة

ناقوس الخطر يدق| أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعانون من المجاعة

أخبار السيارات | أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر..كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا الثمن

جيش الاحتلال يعلن سقوط ق.تلى ومصابين في صفوفه

قوات الاحتلال ترتكب إعدامات ميدانية مقابل برج الجلاء| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين البصل الجديد والقديم.. عروسة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

خلطة بدون بيض .. سر عمل القرنبيط المقرمش

الكيلو بـ 15 جنيها .. الفرق بين البصل الجديد والقديم

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ