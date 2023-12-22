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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فصائل عراقية مسلحة تستهدف مدينة إيلات الإسرائيلية

صدى البلد

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، أنها استهدفت مدينة إيلات جنوبي إسرائيل "بالأسلحة المناسبة"، وذلك تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد عدوانًا غير مسبوقًا من جانب جيش الاحتلال منذ يوم السابع من أكتوبر.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: " استهدفنا مدينة إيلات بالأسلحة المناسبة ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة".

وأمس الخميس، قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي جدعون جولبر، إن نشاط الميناء تراجع بنسبة 85%، منذ كثف الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وأعرب في تصريحات لوكالة "رويترز"، عن تخوفه من إغلاق شريان الشحن الرئيسي لميناء إيلات، في ظل التوترات القائمة بالبحر الأحمر، وخاصة مضيق باب المندب.

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وذكر أن الميناء لا يزال يستقبل عددًا قليلًا من السفن المصدرة للبوتاس، لكنه توقع انخفاض هذا العدد في ظل إعلان شركات الشحن تغيير وجهتها، خلال الأيام الماضية.

وأضاف: "لسوء الحظ، إذا استمر هذا الوضع، فلن يستقبل الميناء أي سفن بعد الآن".

ولفت إلى أن الميناء سيناقش مع جميع الأطراف المعنية، كيفية الحفاظ على استمرارية التشغيل في إيلات، معربًا عن ثقته في الوصول لطريقة تسمح بذلك.

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