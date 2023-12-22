مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: إمكانية التصويت على قرار بشأن غزة بعد ساعات

أفادت مندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، الخميس، بإمكانية التصويت على مشروع قرار بشأن غزة بعد ساعات عدّة.

وقال مراسل الشرق في نيويورك، إن مجلس الأمن سيستأنف المشاورات في السادسة ونصف مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت دبي).

وأشار إلى أن روسيا تضغط من أجل التصويت الخميس. لافتاً إلى "إحراز تقدم في الفقرات الرئيسية من مشروع القرار"، وفقاً لدبلوماسيين، وصفوا المفاوضات بأنها كانت إيجابية.

وكانت الولايات المتحدة قالت قبل تصويت يُرجح إجراءه الخميس، إن هناك مخاوف "جدية وواسعة النطاق" من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهادف لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة "يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء" وصول المساعدات.

فيما استبعد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، إمكانية التصويت الخميس، في مجلس الأمن على مشروع القرار في ظل استمرار الضغوط الأميركية لإدخال المزيد من التعديلات.