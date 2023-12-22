للمرة الثانية .. مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار بشأن غزة إلى الجمعة

أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الشرق" السعودية بأن مجلس الأمن قرر تأجيل التصويت على مشروع قرار زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، إلى وقت لاحق الجمعة.

ولم يتضح على الفور متى يُمكن تحديد موعد جديد لتصويت المجلس.

وكان مراسل "الشرق" في نيويورك، أفاد نقلاً عن مصدر مطلع، بأن دولة الإمارات قد توزع نص قرار جديد خلال الساعات المقبلة، وسط رفض روسي لقرار تأجيل التصويت، الذي يميل إليه مندوبو العواصم الأوروبية الراغبين في تأجيل التصويت للجمعة للتشاور مع بلدانهم.

وكانت الولايات المتحدة قالت قبل تصويت يُرجح إجراءه الخميس، إن هناك مخاوف "جدية وواسعة النطاق" من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهادف لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة "يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء" وصول المساعدات.

فيما استبعد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، إمكانية التصويت الخميس، في مجلس الأمن على مشروع القرار في ظل استمرار الضغوط الأميركية لإدخال المزيد من التعديلات.