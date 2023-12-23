فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تمر من تحت سبّاح وتلامسه

أثار مقطع فيديو يحبس الأنفاس لرجلا كندي هاجمه قرش وذلك سط البحروذلك بعد مروره من تحت سبّاح يدعى جوزيف بينينز ويبلغ من العمر 76 عامًا.

وقد كان الكندي يسبح عندما عضه حيوان مفترس قام بقضم معظم ساقه، فيما كانت سيدة تستمع بوقتها مع طفلتها على الشاطئ.

ووفقا لما ذكره موقع "نيويورك بوست" قد تم تصوير الحادث المميت وذلك في خلفية مقطع فيديو لسيدة تدعى مارلين لوفيانو وهي تقوم باللعب مع ابنتها الصغيرة على الشاطئ وقد أظهرت اللقطات المرعبة للرجل وهو يسبح ويلوح طلبا للمساعدة قبل أن يتم القيام بجره تحت الماء،

وقالت لوفيانو والتي قامت بتصوير مقطع الفيديو بالصدفة: "كنا نستمتع بالصباح على الشاطئ، ليسمعوا شيئا ما في البحر"، مضيفة أنه بعد ذلك تم القيام بإنقاذ الرجل إلا أنه كان ينزف بشكل كبيروتوفي الرجل بسبب نزيف الدم

وأثارت الجدل بقولها أنهم كان يعتقد في البداية أن سمكة قرش تعد هي المسؤولة، إلا أن الأطباء قد وجدوا أن الإصابات أكثر اتساقا مع عضة تمساح.