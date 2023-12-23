استكمال تنظيم برنامجي "تواصل ومسئولية" لذوى الإعاقة الذهنية بأسوان

تستكمل جمعية الأسرة المتألقة لرعاية المعاقين ذهنياً تنظيم فعاليات برنامجى ( تواصل ومسئولية ) لذوى الإعاقة الذهنية وطلاب الجامعات وحديثى التخرج ، والتى يتم تنفيذها في 10 محافظات من بينها محافظة أسوان، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

من جانبه، أشار ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إلى أن هناك تواصل مستمر مع جمعية الأسرة المتألقة لرعاية المعاقين ذهنياً بقيادة الدكتور أشرف حسين المدير التنفيذي لتنفيذ الفعاليات المختلفة التى تستهدف أنشطة متنوعة سواء كانت مهرجانات أو أنشطة رياضية وترويحية ، وندوات توعية لطلاب الجامعات وحديثى التخرج .

أنشطة

وقال ناصر سليم ، إنه بالتوازي تشهد الفعاليات أيضاً تنفيذ ندوات توعية لأولياء الأمور ، وعقد إجتماعات توظيف لذوى الإحتياجات الخاصة ، وورش عمل مدمجة ومعسكرات داخل وخارج المحافظة، حيث بدأت الفعاليات من شهر يونيو الماضى وتستمر لمدة عام .