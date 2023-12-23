مرض شائع.. كيف تحمى نفسك من دوالي المريء

تتعرض دوالي المريء لبعض المشاكل الصحية التي تسبب متاعب عديدة للإنسان وتجعله غير قادر على تناول الطعام بشكل طبيعي وتسبب النزيف والوفاة في بعض الأحيان.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نرصد لكم طرق الوقاية من دوالي المريء.



لا يوجد حاليًا علاج يمكنه منع الإصابة بدوالي المريء عند الأشخاص المصابين بالتشمع وعلى الرغم من فاعلية أدوية حاصرات مستقبلات بيتا في منع النزف عند الكثير من المصابين بدوالي المريء، فإنها لا تمنع تكون دوالي المريء.

لا تتناول المشروبات الكحولية

يُنصح المصابون بأمراض الكبد بالتوقف عن شرب الكحوليات، لأن الكبد هو المسؤول عن معالجة الكحول وقد يؤدي شرب الكحوليات إلى إجهاد الكبد الضعيف بالفعل.



اتَّبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

اختر نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات واختر الحبوب الكاملة ومصادر البروتين خفيفة الدهن وقلِّل كمية الأطعمة الدهنية والمقلية التي تتناولها.



حافِظ على وزن صحي.

يمكن أن تؤدي زيادة الدهون في الجسم إلى تلف الكبد وترتبط السمنة بازدياد مخاطر الإصابة بمضاعفات التشمع و لذلك عليك بإنقاص الوزن إذا كانت لديك زيادة في الوزن أو سمنة.



استخدم المواد الكيميائية باعتدال وحرص.

اتبع التعليمات المكتوبة على المواد الكيميائية المنزلية، مثل مواد التنظيف وبخاخات الحشرات وإذا كان عملك ينطوي على استخدام المواد الكيميائية، فاتبع جميع احتياطات السلامة ويعمل الكبد على إزالة السموم من الجسم، لذلك امنحه قسطًا من الراحة عن طريق الحد من كمية السموم التي يعالجها.

قلِّل خطر الإصابة بالتهاب الكبد ويمكن أن تؤدي مشاركة الإبر وممارسة الجنس دون وقاية إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب الكبد B و C.

احم نفسك بالامتناع عن ممارسة الجنس أو استخدم واقيًا ذكريًا إذا اخترت ممارسة الجنس، واطلب الخضوع للاختبار عند التعرض لالتهاب الكبد A و B و C، إذ يمكن أن تؤدي العدوى إلى تفاقم مرض الكبد واسأل الطبيب أيضًا عما إذا كان يجب أن تحصل على لقاح مضاد لالتهاب الكبد A والتهاب الكبد B.