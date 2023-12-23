عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض شائع.. كيف تحمى نفسك من دوالي المريء

دوالي المريء
دوالي المريء

تتعرض دوالي المريء لبعض المشاكل الصحية التي تسبب متاعب عديدة للإنسان وتجعله غير قادر على تناول الطعام بشكل طبيعي وتسبب النزيف والوفاة في بعض الأحيان. 

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نرصد لكم طرق الوقاية من دوالي المريء.

نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

أسعار البصل نزلت النص .. اعرف الطريقة الصحيحة لتخزينه دون تلف


لا يوجد حاليًا علاج يمكنه منع الإصابة بدوالي المريء عند الأشخاص المصابين بالتشمع وعلى الرغم من فاعلية أدوية حاصرات مستقبلات بيتا في منع النزف عند الكثير من المصابين بدوالي المريء، فإنها لا تمنع تكون دوالي المريء.

لا تتناول المشروبات الكحولية

يُنصح المصابون بأمراض الكبد بالتوقف عن شرب الكحوليات، لأن الكبد هو المسؤول عن معالجة الكحول وقد يؤدي شرب الكحوليات إلى إجهاد الكبد الضعيف بالفعل.


اتَّبع نظامًا غذائيًا صحيًا. 

اختر نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات واختر الحبوب الكاملة ومصادر البروتين خفيفة الدهن وقلِّل كمية الأطعمة الدهنية والمقلية التي تتناولها.


حافِظ على وزن صحي.

 يمكن أن تؤدي زيادة الدهون في الجسم إلى تلف الكبد وترتبط السمنة بازدياد مخاطر الإصابة بمضاعفات التشمع و لذلك عليك بإنقاص الوزن إذا كانت لديك زيادة في الوزن أو سمنة.


استخدم المواد الكيميائية باعتدال وحرص.

 اتبع التعليمات المكتوبة على المواد الكيميائية المنزلية، مثل مواد التنظيف وبخاخات الحشرات وإذا كان عملك ينطوي على استخدام المواد الكيميائية، فاتبع جميع احتياطات السلامة ويعمل الكبد على إزالة السموم من الجسم، لذلك امنحه قسطًا من الراحة عن طريق الحد من كمية السموم التي يعالجها.
قلِّل خطر الإصابة بالتهاب الكبد ويمكن أن تؤدي مشاركة الإبر وممارسة الجنس دون وقاية إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب الكبد B و C.

 احم نفسك بالامتناع عن ممارسة الجنس أو استخدم واقيًا ذكريًا إذا اخترت ممارسة الجنس، واطلب الخضوع للاختبار عند التعرض لالتهاب الكبد A و B و C، إذ يمكن أن تؤدي العدوى إلى تفاقم مرض الكبد واسأل الطبيب أيضًا عما إذا كان يجب أن تحصل على لقاح مضاد لالتهاب الكبد A والتهاب الكبد B.

دوالي المريء التهاب الكبد امراض الكبد زيادة الدهون زيادة في الوزن المواد الكيميائية التهاب الكبد B و C

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

موضوعات متعلقة

الفجل يحمى من أخطر الأمراض.. اعرف أهم فوائده

بطنك كبيرة وبتنزف بسهولة.. انتبه انت مصاب بهذا المرض

طريقة عمل طاجن السبانخ بالفراخ في الفرن

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

اختراع جديد.. علاج يحمي من ارتفاع نسبة الكوليسترول

علامة تظهر في الحمام تكشف الإصابة بالسرطان| ليست النزيف

أرخص حاجة .. توابل في المطبخ المصري تعالج أشهر مشاكل الجسم

ترشيحاتنا

عضو وفد التفاوض المصري: إثيوبيا تشجعت لبناء سد النهضة لهشاشة الوضع السياسي بـ2012

طريقة سهلة لمعرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن.. تعرف عليها

حصاد عام 2023| الخسوف.. القمر الدموي يظهر لمرتين خلال سنة

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

الكنيسة الكاثوليكية الأوكرانية ترفض وثيقة الفاتيكان بشأن زواج المثليين

قمة الجولة 18.. محمد صلاح يسجل في تعادل ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

فيديو

تهديد أخت نيرة أشرف .. أبرز جرائم الحب في 2023 .. فيديوجراف

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ