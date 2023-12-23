تخلص من الألم .. تمارين بسيطة لعلاج تصلب الرقبة

يعد تصلب الرقبة من المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير بين مختلف الاعمار وتسبب الام قوية تعوق الإنسان عن ممارسة أنشطة حياته بشكل طبيعي في بعض الاحيان.

ويحدث تصلب الرقبة لأسباب مختلفة أشهرها وضعية الجلوس على المكتب الخاطئة والإمساك بالموبايل وقت طويل ووضعية النوم الخاطئة .

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك يمكن علاج تصلب الرقبة من خلال تمارين التمدد المناسبة

يمكن أن يساعد القيام بتمارين نطاق الحركة البطيئة، لأعلى ولأسفل، ومن جانب إلى آخر، ومن الأذن إلى الأذن، على تمديد عضلات الرقبة بلطف ويمكن أن تساعد بعض أوضاع اليوجا أيضًا في تخفيف التيبس.

فيما يلي بعض تمارين التمدد المحددة الأخرى التي يمكنك تجربتها في مكتبك أو في السيارة والتي قد تساعدك على تجنب تصلب الرقبة:

قم بتحريك كتفيك للخلف وللأسفل 10 مرات.

اضغط على لوحي كتفك معًا 10 مرات.

ادفع رأسك للخلف داخل مسند رأس السيارة أو يديك واستمر في ذلك لمدة 30 ثانية.

ضع أذنك على كتفك 10 مرات على كل جانب.