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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الخامسة.. تجديد الثقة في صفاء الشريف وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية

الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتجديد الثقة في الدكتورة صفاء الشريف، كوكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، والتي تولت المنصب في 14 يوليو 2018، للمرة الخامسة على التوالي، وذلك وفقا لتوصيات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4780 لسنة 2023، بتجديد الثقة في “الشريف” للعام السادس على التوالي بعد جهودها خلال فترة توليها المنصب.

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ووجهت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وجميع الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للمديرية  الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على القرار الذي لاقى ارتياحًا لدى جميع العاملين بالمديرية وهيئاتها.

وتشهد مراكز الشباب بالإسكندرية تطويرا ملحوظا خلال الأعوام الماضيتين، على جميع المستويات سواء البنية التحتية أو أعمال التطوير الجارية في أغلب مراكز الشباب.

وتحمل “الشريف” درجة البكالوريوس في التربية الرياضية عام 1991، وماجستير تربية رياضية عام 2001، ودكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية عام 2007.

وتدرجت في المناصب داخل المديرية منذ تعيينها أخصائي شباب ثالث عام 1992، وصولا إلى وكيل المديرية، حتى مدير المديرية ووكيل وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2018.

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