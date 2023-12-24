مدرب مودرن فيوتشر: جاهزون لمواجهة بيراميدز في السوبر

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، جاهزية فريقه لمواجهة غد، الاثنين، أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المقام في أبوظبي.

وقال ريكاردو، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “استعدينا بشكل جيد للبطولة، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، ونتطلع لتقديم مباراة قوية”.

وأضاف: “كل لاعبي فريقي جاهزون للمباراة، لعبنا خلال 18 يوما 5 مباريات، أمر صعب للغاية، خاصة أننا لعبنا مباراتين منها خارج مصر، ولكن كل العناصر جاهزة لمواجهة بيراميدز”.

وأشاد بقوة بيراميدز، مؤكدا أن الفريق المنافس يمتلك عناصر قوية ومديرا فنيا جيدا للغاية.

واختتم كلماته موجهاً الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على حسن الاستقبال وعلى التنظيم الرائع، مؤكداً أنه رغم صعوبة المباراة ولكنه يتمنى أن تكون المباراة قوية وتليق باسم الكرة المصرية.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره نادي بيراميدز غدًا، الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.