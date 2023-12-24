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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب شكاوى جماهيرية.. محافظ أسوان يقرر استبعاد رئيس قرى كركر من موقعه

قرى كركر بأسوان
قرى كركر بأسوان

تلقى أشرف عطية، محافظ أسوان، شكاوى جماهيرية عن سوء حالة الشوارع الداخلية، وأحد المواقع الخدمية بقرى كركر.

وأصدر المحافظ، قرارا باستبعاد رئيس القرية مايكل رفعت من موقعه، وتكليف رئيس قروى أبو الريش جابر فتحى بدلاً منه، على أن يقوم سكرتير قروى أبو الريش بأعماله ، لحين صدور حركة المحليات. 

جاء ذلك أثناء استدعاء محافظ أسوان لرئيس القرية المستبعد حيث شدد اللواء أشرف عطية على أن العمل الميدانى وسرعة التدخل لحل مشاكل المواطنين هى المعيار الأساسى لتقييم أداء مسئولى المحليات على كافة المستويات الإدارية. 

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استبعاد

وأكد المحافظ على أنه لن يسمح باستمرار أى مسئول متقاعس فى موقعه حيث سيتم إستبعاده فى حالة عدم نزوله للشارع والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية ، وخاصة النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالا والباعة الجائلين.

بجانب تطبيق الإنضباط والإجراءات الرادعة على عربات الحنطور والتوك توك ، بالتوازى مع إنجاز المشروعات الخدمية والملفات الهامة في القطاعات المختلفة على الوجه الأكمل بما يحقق جودة الخدمات المقدمة ، ويساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى .

 

 

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