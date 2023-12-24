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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

صدى البلد

الكيوي .. كنز من الفوائد للصحة  :   ⁉️🤔🤔

الكيوي من الفواكه اللذيذة والتي تحتوي على الكثير من الفوائد للصحة والبشرة والشعر فضلا عن المساهمة في إنقاص الوزن..


تتمتع فاكهة الكيوي بعناصر غذائية مميزة من الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية العالية للصحة  
حيث تُساعد الكيوي في خسارة الوزن الزائد لغناها بالألياف، ممَّا يُحقِّق الشبع والامتلاء، وبالتالي يُقلِّل من كمِّ الطعام المتناول، 
تُعزِّز المواظبة على تناول الكيوي عمليَّة الهضم، وتُساعد في خسارة الوزن الزائد، لغنى الكيوى  بـ البوتاسيوم، الذي يساعد في إحراق السعرات الحرارية في الجسم. علمًا بأن سعرات الكيوي قليلة، وايضا غنى هذه الثمار بنسبة جيِّدة من الألياف، التي تمنح الجسم الشعور بالشبع،  كما أنَّ الكيوي مُليِّن طبيعي للأمعاء، ويُخلِّص الجسم من السموم والشحوم المتراكمة فيه

لذا نقدم لك في هذا التقرير فوائد الكيوي للصحة وفقاً لموقع هيلثى 

- الكيوي يحتوي على نسبة عالية من الحديد والتي تساعد على علاج حالات فقر الدم والحد من الإصابة بالأنيميا.

   - الكيوي له القدرة على التقليل من نسبة الكولسترول السيئ بالدم، مما يساعد على الوقاية من الإصابة بالجلطات القلبية والتصلب في الشرايين.
  - لمن يعانون من الضعف العام فإن الكيوي يساعدهم على استرداد عافيتهم مرة أخرى والتخلص من حالات الإرهاق التي يشعرون بها.

   - يساعد على تقوية الأنسجة العصبية بالجسم، وهذا لمساهمته في دعم الجهاز العصبي.
الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والعمل على علاجها، وهذا لأن الكيوي يحتوي على المواد المضادة للإلتهابات وفيتامين سي ، وهذا يساعد على التخلص من التهابات الحلق بالإضافة والرشح والزكام وغيرها من الأعراض التي تظهر عند الإصابة بالإنفلونزا ..

   - يحتوي الكيوي على نسبة من الألياف تساعد على حماية الجهاز الهضمي، والوقاية من سرطان القولون.
  - الكيوي يساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم ..

       

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