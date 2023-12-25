الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 489 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مقتل 489 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب بينهم 162 قتلوا منذ بدء العملية البرية.



كما أعلن الاحتلال سقوط جنديين خلال معارك شمال غزة خلال الساعات الماضية.

,أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل عسكريين اثنين خلال المعارك التي تدور مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إنه تم مقتل جنديين وإصابة آخر بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد قتلي القوات الإسرائيلية خلال المواجهات المسلحة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 489 قتيلا.

وعلى جانب آخر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ أكثر من 50 غارة متتالية، بينها مجموعة من الأحزمة النارية العنيفة، بين مخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومة في غزة في بيان له، من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجازر جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء، لاسيما وأن هذه المخيمات مكتظة بالسكان وبيوت المواطنين متلاصقة.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني، الأحد، أنه تم إيقاع 11 شهيدا في قصف إسرائيلي على منزل شرقي مدينة خان يونس في قطاع غزة.



