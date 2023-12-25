محافظ أسوان: جهود مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمراكز والمدن

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية ومواصلة الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن حيث يأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة للتطوير والإرتقاء بالمظهر الحضاري مع الحفاظ على أملاك الدولة .

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك رفع الإشغالات والارتقاء بمستوى النظافة العامة ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 4 حالات تعدى بقريتى الطوناب والرمادى بإجمالى مساحة 471 م2 ، وذلك بواسطة معدات الوحدة المحلية، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة فورية بمساحة 400 م2 بنطاق حى جنوب بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وعلاء آدم رئيس الحى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين..

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى بمساحة 537.5 م2 بنطاق قرية الكفور ، وناحية سبيل العرب بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي ، وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال إزالة الحشائش بالمجرى النهرى ضمن خطة وزارة الري ممثلة في إدارة حماية النيل لتسهيل حركة العبارات واللنشات ، كما تم قص وتهذيب الأشجار بمنطقة الشيخ طلحة ، لتسهيل الحركة المرورية للمركبات .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال كنس الشوارع ورشها بالمياه ، مع جرد الأتربة وتهذيب الأشجار بالمدينة وضواحيها .