الشباب والرياضة بأسوان تختتم فعاليات المعسكر الرياضي "يلا كامب"

اختتمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ممثلة فى (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان مغامرات المعسكر الرياضي " يلا كامب" بمحافظة أسوان، والتى اقيمت على مدار 3 أيام وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأشار ناصر سليم مدير المديرية إلي أن البرنامج يشمل متنوع من الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة، كما يتضمن البرنامج التخيم بجزيرة بالقرب من قرية غرب سهيل النوبية علي ضفاف نيل أسوان ومشاهدة المناظر الطبيعية.

يلا كامب

كما تضمن زيارات سياحية لمعبد فيلة وجزيرة النباتات ومشاهدة النباتات والأشجار النادرة والمتحف النوبي ورمز الصداقة والسد العالي ومقابر النبلاء وقبة الهواء وجزيرة هيسا، وعمل محاضرة للمهارات الكشفية قام بها القائد محمد حسن حفني والتجمع حول حلقة النار لتعلم بعض المهارات الحياتية وأساليب البقاء اثناء التخيم ، وأيضاً جلسات يوجا واستراخاء اثناء فترة التخيم عمل جولات حرة بالسوق السياحي بأسوان.

وأضاف سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة يتضمن البرنامج العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة كرة قدم وطائرة شاطئية والعاب اللياقة البدنية والترفيهية ، بالإضافة إلى فعاليات السمر الليلية ، كما ستتضمن الأنشطة الرياضية والترفيهية المستمرة في البرنامج.