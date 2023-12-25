عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تختتم فعاليات المعسكر الرياضي "يلا كامب"

معسكر يلا كامب بأسوان
معسكر يلا كامب بأسوان

اختتمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ممثلة فى (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان مغامرات المعسكر الرياضي " يلا كامب" بمحافظة أسوان، والتى اقيمت على مدار 3 أيام وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأشار ناصر سليم مدير المديرية إلي أن البرنامج يشمل متنوع من الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة، كما يتضمن البرنامج التخيم بجزيرة بالقرب من قرية غرب سهيل النوبية علي ضفاف نيل أسوان ومشاهدة المناظر الطبيعية. 

الأكبر في القرن الماضي.. 121 عاما على تدشين خزان أسوان

بسبب شكاوى جماهيرية.. محافظ أسوان يقرر استبعاد رئيس قرى كركر من موقعه

يلا كامب

كما تضمن زيارات سياحية لمعبد فيلة وجزيرة النباتات ومشاهدة النباتات والأشجار النادرة والمتحف النوبي ورمز الصداقة والسد العالي ومقابر النبلاء وقبة الهواء وجزيرة هيسا، وعمل محاضرة للمهارات الكشفية قام بها القائد محمد حسن حفني والتجمع حول حلقة النار لتعلم بعض المهارات الحياتية وأساليب البقاء اثناء التخيم ، وأيضاً جلسات يوجا واستراخاء اثناء فترة التخيم عمل جولات حرة بالسوق السياحي بأسوان.

وأضاف سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة يتضمن البرنامج العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة كرة قدم وطائرة شاطئية والعاب اللياقة البدنية والترفيهية ، بالإضافة إلى فعاليات السمر الليلية ، كما ستتضمن الأنشطة الرياضية والترفيهية المستمرة في البرنامج. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

موضوعات متعلقة

الأكبر في القرن الماضي.. 121 عاما على تدشين خزان أسوان

ترشيحاتنا

مروحية عسكرية إسرائيلية تقصف مخيم جباليا من جديد

تطور مهم.. عملاق الشحن ميرسك تعود لقناة السويس والبحر الأحمر تحت السيطرة

المقاومة تتلاعب بقوات الاحتلال.. ونتنياهو يواصل أكاذيبه| والقاهرة تقدم رؤية جديدة للحل

الهلال الأحمر بشمال سيناء: متطوعونا قضوا ما يقارب 100 ألف ساعة عمل متواصلة لإغاثة غزة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

لمزارعي نخيل البلح.. 9 توصيات هامة يجب مراعاتها خلال ديسمبر| تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل المخ البانيه

بالهوت شورت.. إطلالة لاميتا فرنجيه في الكريسماس تشعل السوشيال ميديا

بالأسود الشفاف.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها برشاقتها| شاهد

أحدهما فقد غلافه وآخر احترق.. 10 اكتشافات لكواكب خارج المجموعة الشمسية في 2023

فيديو

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ