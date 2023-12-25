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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

ايتن أمين
ايتن أمين

آيتن أمين لصدى البلد : 
خايفة من الكوميديا و"ال شنب" بعيد عن السائد

فكرة الفيلم راودتنى بعد "سابع جار" واستعنت بأحمد رؤوف وإسلام حسام من أجل الكوميديا

السينما مقصرة فى تقديم أعمال للنجوم الكبار والفيلم يعتبر مغامرة إنتاجية


مغامرة جديدة تخوضها المخرجة آيتن أمين من خلال فيلم "ال شنب"، والذى من المقرر عرضه فى العام الجديد، وهذه التجربة بعيدة تماما عن التحارب التى قدمتها آيتن أمين من قبل، حيث قدمت عدد من الأعمال الفنية المميزة، ولعل من أبرزها فيلم "فيلا 69" و"سعاد".

صدى البلد التقت المخرجة آيتن أمين التى تحدثت عن تفاصيل فيلمها الجديد "ال شنب" وتعاونها مع ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر وسر تحمسها لهذه التجربة البعيدة عن نوعية الأعمال التي تقدمها.

آيتن أمين

كيف ترين تجربتك الجديدة بفيلم "ال شنب" خاصة بعد عرضه فى مهرجان الجونة ؟ 

سعيدة بتجربة فيلمى الجديد "ال شنب"، حيث تعد من التجارب المختلفة بالنسبة لى، وأتمنى أن يلقى الفيلم اعجاب الجمهور عند  عرضه فى دور العرض، وأتمنى أن يتفاعل معه الجمهور لانه يحمل طابع كوميديا مختلف عن الأعمال التى تقدم فى السوق السينمائى، وأنا مرعوبة من هذا الأمر، كما أننى سعيدة بالتعاون مع نجوم مثل لبلبة وليلى علوى وسوسن بدر، ولهؤلاء النجمات تاريخ كبير فى عالم السينما.

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الم تتخوفين من فكرة تقديم عمل كوميدى ؟ 

أننى متحمسة كثيرا لهذا العمل، وفى نفس الوقت تنتابنى حالة من القلق والرعب، خاصة أنها التجربة الأولى لى فى عالم الكوميديا، حيث لم أقدم كوميديا من قبل فى أعمالى السابقة، ربما هناك لمحة كوميدية فى مسلسل "سابع جار"، ولكنه عمل إجتماعى بالنهاية، ولكن فى هذا الفيلم أخوض فيه الكوميديا لأول مرة، وهو الأمر الذى يرعبنى من رد فعل الجمهور تجاه الفيلم، كما أننى كنت أرغب فى تقديم كوميديا مختلفة عن السائد، وهو ما حاولت صنعه مع أحمد رؤوف وإسلام حسام، حيث لدى الفيلم شكل مختلف فى الكوميديا لا تعتمد على القاء الإفيهات، كما أن قصة الفيلم تفرض علينا هذا الشكل من الكوميديا، وأرى أن الكوميديا  أصعب الألوان الفنية، ومندهشة من عدم تقدير هذه النوعية من الأعمال فى المهرجانات الكبرى على الرغم من أنها أصعب من التراجيديا والأعمال الجادة.  

آيتن أمين

كيف جاءت فكرة الفيلم ؟ 

فكرة الفيلم راودتنى أثناء تصويرى مسلسل "سابع جار"، وكنت حكيتها الى صدقتى هبة يسرى، ولم أر من يتحمس لإنتاجها، وبعدها انشغلت فى تجهيز وتصوير فيلم "سعاد" الذى استغرق منى عامين تقريبا، فضلا عن المرور بفترة كورونا، والتى توقف فيها العمل بالنسبة لى، وبعد عرض "سعاد" فى عدد من المهرجانات، قابلت المنتج أحمد بدوى المسئول عن شركة سينرجى، وتحدثنا سويا عن تقديم عمل بعد رؤيته لفيلم "سعاد"، ووقتها طرحت عليه فكرة فيلم "ال شنب"، واتفقنا على كتابة فيلم تجارى وليس فيلم مستقل مثل "سعاد"، وكان لدى قصة الفيلم، وقررت بعدها الاستعانة بصديقى أحمد رؤوف، والذى ساعدنى كثيرا فى كتابة القصص الأسرية العميقة بالفيلم، وبعدها استعنت بصديقى إسلام حسام وهو انفلونسر كوميدى، وكنت أرغب من هذه التوليفة فى التأليف أن أشارك مجموعة خفيفة الظل تساعدنى فى كتابة مواقف كوميدية، خاصة أننى كنت أرغب فى تقديم عمل كوميدى بعيد عن السائد، ولذلك تصوير الفيلم استغرق 4 أسابيع تقريبا بينما الكتابة عام ونصف تقريبا.

هل ترين فكرة تقديم عمل يجمع بين ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر نوعا من المغامرة خاصة أن السينما مقصرة فى تقديم أعمال لهذا الجيل ؟ 

 السينما مقصرة فى تقديم قضايا يمكن أن يعبر عنها النجوم والنجمات الكبار، حيث بدأت لبلبة فى العودة كذلك ليلى علوى التى عادت إلى السينما منذ عامين بعد غياب طويل، ولكن أرى أن المغامرة هناك ليست من جانبى بقدر أنها تخص الإنتاج أكثر نظرا لمقايس وحسابات السوق، وأما بالنسبة لى قصة الفيلم تحكمنى، وهى عائلة مكونة من أربعة نساء بأولادهن وأحفادهن، وبالتالى النساء هن أساس الفيلم، واننى أشعر بحالة من الغضب بسبب ما يتعرض له هذا الجيل من النجوم فى السينما، خاصة أن لديهم الخبرات والقدرة على العطاء، فضلا عن أنهم يحبون ويخلصون لهذه المهنة، وأنا استفدت كثيرا من تعاونت مع الثلاثى ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر.

آيتن أمين

ماذا عن الصعوبات التى واجهتك أثناء تصوير الفيلم ؟ 

تصوير الفيلم كان صعبا للغاية بسبب أن معظم المشاهد التى تم تصويرها فى هذا العمل كانت تجمع كل أبطال الفيلم وهم 16 ممثل وممثلة، وكان ذلك مرهق جدا، واحتاج الى تحضيرات كثيرة، على سبيل المثال مشهد جلوس العائلة على السفرة لتناول الطعام، كان هذا يحتاج الى مجهود كبيرة وتنظيم وتحضيرات خاصة حتى لكل ممثل كلمة أثناء تناول الطعام، وكذلك فى مشهد دخولهم من بوابة الفيلا، كل ممثل له عبارة على لسانه، وهذا الأمر احتاج مجهود كبير.  

كيف تقيمين تجربتك فى لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائى ؟ 

أراها تجربة مفيدة لى، وتعلمت منها الكثير، وزادت من خبراتى على مستوى المهنة أو الصنعة التى أحبها وأعشق تفاصيلها، وكنت حريصة على اكتساب خبرات جديدة ومعرفة مختلفة من خلال الأعمال التى عرضت بالمهرجان ورؤية كل أعضاء لجنة التحكيم، وفى العموم أحب أن أتعمق فى تفاصيل مهنتى كمخرجة ومبدعة، وهو ما لمسته فى عضوية لجنة تحكيم بمهرجان برلين.

آيتن أمين
أحمد رؤوف المخرجة آيتن أمين أيتن أمين فيلم آل شنب أفلام آيتن أمين

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آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

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