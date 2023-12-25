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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكبر تجمع للسيارات المعدلة في ستاد القاهرة .. صور

اكبر تجمع للسيارات
اكبر تجمع للسيارات المعدلة في ستاد القاهرة

نظم فريق أكتوبر تيونرز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية والجهات المعنية، اضخم تجمع للسيارات المعدلة في مصر، حيث اقيمت الفعاليات يوم الجمعة الماضي، داخل ستاد القاهرة الدولي، وتحديدًا بملعب الهوكي.

 اكبر تجمع للسيارات المعدلة في ستاد القاهرة

 اكبر تجمع للسيارات المعدلة في ستاد القاهرة

 

وحضر  التجمع وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي، حيث اكد على اهمية الترويج لثقافة رياضية المحركات في مصر، كما اشار ان لها عدد كبير من المتابعين والمهتمين بهذا المجال وخاصة فئة الشباب.

وشهدت ارض ملعب الهوكي باستاد القاهرة، تواجد كبير من المتابعين ومحبي عالم السيارات، بالاضافة إلى اقوى السيارات المعدلة في مصر، والتي تحمل علامات تجارية متنوعة، بالاضافة إلى باقة من القدرات الفنية والتقنية والتجهيزات المبهرة.

وقال وائل هادي منظم فريق اكتوبر تيونرز لصدى البلد، أن مجال السيارات المعدلة يلقى خلال الفترة الحالية ترحيب كبير من وزارة الشباب بالاضافة إلى دعم الجهات المعنية، والتي تسعى بالفعل لاظهار رياضية السيارات المعدلة.

واضاف وائل هادي، أن محبي السيارات الرياضية بحاجة لهذا الدعم المعنوي، واشاد بالحضور والذي تميز بالفعل بروح عالية من الانضباط، كما دعى لتغيير الصورة الذهنية الخاطئة التي بناها البعض عن قائدي ومحبي السيارات المعدلة.

مؤكدًا على تكرار مناسبات اخرى في المرات القادمة، وبالفعل هذه ليست المرة الاولى التي تنطلق فيها فعاليات تروج لرياضية السيارات، بل اقيمت من قبل في ساحات متفرقة سواء في مدينة العبور أو السادس من اكتوبر، بالاضافة إلى قافلة تضم عدد من السيارات المميزة والتي اتجهت إلى للاسكندرية ولمدينة الجلالة وشرم الشيخ، والتي تهدف ايضا لتشجيع السياحة، واظهار رياضية السيارات المعدلة في مصر وللعالم.

سيارات معدلة ستاد القاهرة الدولي وزارة الشباب والرياضية اكبر تجمع للسيارات المعدلة

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