محمد سلماوي: الحوار الوطني خلق نوعا من النقاش المجتمعي.. فيديو

أكد الكاتب محمد سلماوي، أنه يرى مرحلة جديدة في تاريخ مصر بعد الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا:" هناك العديد من الشواهد على ذلك".

وقال محمد سلماوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الحوار الوطني خلق نوع من النقاش المجتمعي الذي كان غائبا لسنوات ".

وأضاف محمد سلماوي:" وصلنا في مصر لمرحلة الاستقرار والأمن والحفاظ على الدولة والقضاء على الإرهاب خلال السنوات الماضية".

وتابع محمد سلماوي:" كان السؤال المطروح ما هي جدوى الحوار الوطني لكننا رأينا عرض لكافة وجهات النظر في الحوار الوطني تجاه مختلف القضايا ".

واكمل محمد سلماوي :" الحوار الوطني شارك فيه جميع فئات المجتمع المصري وكافة الاتجاهات السياسية المؤيدة والمعارضة ، ونتج عن الحوار مقترحات وأفكار تم رفعها للقيادة السياسية وتم تبنيها ".