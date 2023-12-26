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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سلماوي: الحوار الوطني خلق نوعا من النقاش المجتمعي.. فيديو

محمد سلماوي
محمد سلماوي

أكد الكاتب محمد سلماوي، أنه يرى مرحلة جديدة في تاريخ مصر بعد الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا:"  هناك العديد من الشواهد على ذلك".

 

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وقال  محمد سلماوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"   الحوار الوطني خلق نوع من النقاش المجتمعي الذي كان غائبا لسنوات ".

 

 وأضاف محمد سلماوي:"  وصلنا في مصر لمرحلة الاستقرار والأمن والحفاظ على الدولة والقضاء على الإرهاب خلال السنوات الماضية".

 

 وتابع محمد سلماوي:"  كان السؤال المطروح ما هي جدوى الحوار الوطني لكننا رأينا عرض لكافة وجهات النظر في الحوار الوطني تجاه مختلف القضايا ".

 

 واكمل محمد سلماوي :"  الحوار الوطني شارك فيه جميع فئات المجتمع المصري وكافة الاتجاهات السياسية المؤيدة والمعارضة ، ونتج عن الحوار مقترحات وأفكار تم رفعها للقيادة السياسية وتم تبنيها ".

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