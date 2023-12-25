خالد عبد العزيز: إذاعة جلسات الحوار الوطني على الهواء أكسبه شفافية

قال خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني اتاح فرص متساوية لكل المشاركين والمتواجدين ولجميع التيارات بدأت الثقة تبنى والمشاركة كانت مطلوبة من الجميع.

وأضاف خالد عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، أن المشاركين في جلسات الحوار الوطني حصلوا على حقوقهم في الإعراب عن رأيهم، كما أن إذاعة جلسات الحوار الوطني على الهواء أكسبه شفافية وأهمية لدى المواطن.



واسترسل: اختيار المشاركين في الحوار الوطني تم بدقة شديدة، مما نتج عنه ثراء وتنوع، مشيرا إلى أن المحور المجتمعي متشعب وله فروع عديدة.



وأوضح أن المحور المجتمعي كان أكثر رغبات في الحديث وتقديم أوراق من نسب الثقافة والهوية الوطنية، حيث تصل الأفكار الغريبة الموجودة في العالم نتيجة التكنولوجيا للجميع جعلت الأسرة المصرية في منتهى القلق على انتشار هذه الأفكار الغريبة، وكان هناك حديث عن بناء الفكر والوعي والشخصية، لصد الأفكار الغريبة.

