برلماني: الحكومة مستورد كبير.. وعليها أن تعطي الأولوية للمنتج المحلي

قال الدكتور أيمن محسب ،عضو مجلس النواب، إن مخرجات الحوار الوطني التي شملت تقديم حوافز نوعية وجغرافية في قانون الاستثمار كانت جيدة ، وهناك ضرورة للاهتمام بالمستثمر المحلي على أنه النقطة الجاذبة الحقيقية للاستثمار.

شدد "محسب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، على ضرورة تحقيق المصالحة بصورة حقيقية مع المستثمرين، خاصة ممن لديهم مشاكل مع الضرائب، أو ممن لديهم مصانع مغلقة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتصدير من خلال إنشاء مناطق خاصة بالتصنيع التصديري فقط ، واعطاء هذه المناطق الكثير من الصلاحيات وإعفائها من الضرائب.



وتابع أن الفاتورة الإستيرادية لمصر من الضروري أن تخفض، من خلال العمل على إيجاد بدائل للكثير من السلع المستوردة ، مشيرًا إل أن الحكومة مستورد كبير، وعليها أن تعطي المنتج المحلي الأولوية ، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في تمويل الاستثمار بفوائد أقل خاصة في المشاريع الصناعية.