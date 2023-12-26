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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تقنية مغناطيسية أثرية.. اكتشاف مذهل لتاريخ 12 ملك من بلاد بين النهرين

صدى البلد

عبر دراسة أكسيد الحديد الموجود في الطوب القديم من بلاد ما بين النهرين، أكد علماء الآثار وجود شذوذ كوكبي حدث خلال العصر الحديدي منذ حوالي 3000 عام، مما أدى إلى ارتفاع كبير في قوة المجال المغناطيسي للأرض.

ووفقا لموقع “اي ار تي ” في ورقتهم البحثية التي تحمل اسم "استكشاف الاختلافات الجيومغناطيسية في بلاد ما بين النهرين القديمة "، قام الباحثون ماثيو د. هاولاند، وليزا تاوسو، وشاي جوردين، وإيريز بن يوسف، بدراسة 32 قالب طوب موجود حاليًا في متحف السليمانية يعود تاريخها إلى الألفية الثالثة إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، استنادًا إلى على الأسماء المنقوشة لاثني عشر ملكًا من ملوك بلاد ما بين النهرين.

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 يحتوي هذا الطوب على حبيبات من أكسيد الحديد، وهو معدن يمكن أن يحبس النشاط المغناطيسي الأرضي منذ لحظة إطلاقه. 

وكما أوضح فيليب مكوسلاند من جامعة ويسترن بكندا، عند درجات الحرارة المرتفعة للغاية، تصبح الكائنات بلا ذاكرة. ولكن مع انخفاض درجة الحرارة، تلتقط ذاكرة للمجال المغناطيسي للأرض الذي كانت موجودة فيه في ذلك الوقت.

ومن خلال تقطيع أجزاء صغيرة من الجوانب المكسورة للطوب، وقياسها باستخدام مقياس المغناطيسية، تمكن الباحثون من تسجيل الاختلافات بين المجالات المغناطيسية الموجودة في حبيبات أكسيد الحديد وتلك الموجودة على الأرض اليوم.

تم حرق بعض الطوب المصنوع خلال الألفية الأولى قبل الميلاد في وقت كانت فيه قوة المجال المغناطيسي للأرض أكبر بنسبة 50 بالمائة مما هو عليه اليوم، مما يوفر دليلا إضافيا على الشذوذ المغناطيسي الأرضي في العصر الحديدي في بلاد الشام، والذي يعتقد أنه كان سببا في ذلك. كانت موجودة بين 1050 و 550 قبل الميلاد

تم اكتشاف الشذوذ الجيومغناطيسي للعصر الحديدي في بلاد الشام لأول مرة في عام 2009 ، ولكن لا يزال من غير الواضح بالضبط سبب حدوث هذا الارتفاع. 

وقال ماثيو د. هاولاند، عضو فريق أبحاث الطوب في بلاد ما بين النهرين، إن الألفية الثلاثة الأولى قبل الميلاد شهدت كثافة عالية للغاية في المجال المغناطيسي للأرض، في الوقت الذي كانت فيه أولى المدن الكبرى في العالم في مرحلة التطور.

على سبيل المثال، أظهر الطوب المرتبط بعهد نبوخذنصر الثاني من 604 إلى 562 قبل الميلاد، تقلبات هائلة في المجالات المغناطيسية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

 كان نبوخذنصر الثاني، المعروف أيضًا باسم نبوخذنصر الكبير، أحد ملوك بلاد ما بين النهرين الذين حكموا لفترة أطول والذين أشرفوا على بناء بابل.

من خلال إنشاء خريطة للمجالات المغناطيسية التاريخية، يمكن لهذه التقنية المغناطيسية الأثرية الجديدة أن تسمح للعلماء بدراسة الأشياء القديمة بدقة أكبر، نظرًا لأن التأريخ بالكربون المشع يحدد فقط تاريخ القطعة الأثرية في غضون بضع مئات من السنين، في حين تتراوح فترات حكم الملوك غالبًا من سنوات قليلة إلى عقود.

الاختلافات الأرض الحرارة المرتفعة

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