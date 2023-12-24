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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك قورة تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

ملك قورة
ملك قورة

سحرت الفنانة ملك قورة انظار متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ملك قورة، من داخل المطبخ باطلالة شتوية جذابة، واعتمدت مكياجا أبرز جمال ملامحها وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها بطريقة متناسقة مع إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وأخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن عبدالمحسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وشاركت مؤخرا فى فيلم "200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلى رأسهم إسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد آدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، ونيللي كريم، وليلى علوي، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وطارق عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومي سليم، ونيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينا فؤاد، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمد العريف، وآية قاسم، وعمرو عبد الجليل.

IMG_٢٠٢٣١٢٢٣_٢٣٥٩١١ - قص
IMG_٢٠٢٣١٢٢٣_٢٣٥٩١١ - قص
IMG_٢٠٢٣١٢٢٣_٢٣٥٩١١
IMG_٢٠٢٣١٢٢٣_٢٣٥٩١١

 

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