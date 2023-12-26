البكاء أمام زوجك يقلل غضبه.. عادة للنساء أثبتها العلم

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دموع المرأة
دموع المرأة

في دراسة مذهلة نشرتها مجلة PLoS Biology عن جانب رائع من الكيمياء الحيوية البشرية والسلوك، يكشف البحث أن المواد الكيميائية الموجودة في دموع النساء لديها القدرة على تقليل العدوانية لدى الرجال.

ووفقا لموقع “ايرث"، على وجه التحديد، عندما يرى الرجال هذه الدموع، يحدث انخفاض ملحوظ في نشاط الدماغ المرتبط بالعدوانية، ما يؤدي بالتالي إلى سلوك أقل عدوانية.

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هذه الظاهرة هي مثال على الإشارات الكيميائية الاجتماعية، حيث تؤثر الإشارات الكيميائية على السلوك الاجتماعي، وفي حين أن مثل هذه الإشارات موثقة جيدًا في الحيوانات، فإن فهمها عند البشر أقل وضوحًا.

وقارنت الدراسة ما حدث مع القوارض، حيث من المعروف أن عدوانية الذكور يتم السيطرة عليها عن طريق رائحة دموع الإناث، ولاستكشاف هذا التأثير على البشر، أجرى الباحثون تجربة شملت رجالاً تعرضوا إما لدموع النساء العاطفية أو لمحلول ملحي.

خلال التجربة، انخرط الرجال في لعبة ثنائية تهدف إلى إثارة ردود فعل عدوانية ضد الخصم المخادع.

وكانت النتائج مذهلة: أظهر الرجال انخفاضًا بنسبة تزيد على 40% في السلوك العدواني بعد استنشاق دموع النساء العاطفية.

تم الحصول على مزيد من الأفكار من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، والذي أظهر انخفاض النشاط في منطقتين من مناطق الدماغ المرتبطة بالعدوانية - قشرة الفص الجبهي. 

ويرتبط هذا النشاط الدماغي المتناقص بانخفاض احتمالية سعي الرجال للانتقام في اللعبة.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الإشارات الكيميائية الاجتماعية تلعب دورًا مهمًا في تعديل العدوان البشري، وهو مفهوم كان يعتبر في السابق أكثر صلة بسلوك الحيوان.

الإشارات الكيميائية اجتماع استكشاف التصوير بالرنين المغناطيسي

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