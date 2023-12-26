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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

السباق حول الأرض.. كواليس احتفال سكان القارة الجنوبية بعيد الميلاد| مفاجأة مذهلة

صدى البلد

لا بالراحة أو الاسترخاء أو الأضواء أو حتى الكحول، قرر سكان القطب الجنوبي الاحتفال بعيد الميلاد أمس الاثنين (25 ديسمبر) على طريقتهم الخاصة.

لقد وجد الأشخاص الذين يعيشون في القطب الجنوبي طريقة فريدة لقضاء بعض الوقت خلال فترة الأعياد من خلال السباق حول الأرض عن طريق الركض عبر المناظر الطبيعية الجليدية في جميع المناطق الزمنية الـ24، بحسب ما ورد في موقع indy100.

السفر عبر الزمن

ومن المعروف أن الأرض تتكون من 24 منطقة زمنية، وعند الوصول إلى مكان معين بالقطب الجنوبي وهو القطب الجنوبي الجغرافي الذي تتجمع فيه جميع خطوط الطول ستكون (حرفيًا) في المناطق الزمنية الـ24 حيث يمكنك السباق حول العالم من خلال التجول بين هذه المناطق. 

ليس هذا فقط، بل يمكنك من خلال هذه المنطقة بالقطب الجنوبي السفر عبر الزمن حيث تستطيع الذهاب من اليوم إلى الغد والعودة إلى الأمس في عدة خطوات. وذلك لأن هذه المنطقة تتواجد بها أقصى نقطة على الأرض وهي النقطة الدقيقة التي يتقاطع فيها سطح الأرض بمحور الأرض.

ونظرًا للموقع الفريد، يستطيع الأشخاص الذين يشاركون في هذا التقليد الحديث للغاية اجتياز جميع المناطق الزمنية الـ 24 في يوم عيد الميلاد.

السباق حول العالم

وأمضت ميشيل إندو عامًا كاملاً في العمل في إحدى المحطات الثلاث الدائمة في القارة القطبية الجنوبية. وهي تعمل على وجه التحديد في المكان الأقرب إلى القطب الجنوبي الجغرافي. وفي حديثها عن الاحتفال بعيد الميلاد، قالت ميشيل: "في صباح يوم عيد الميلاد في محطتنا، نقوم بجولة ممتعة تسمى "السباق حول العالم".

وأضافت "إنها دورة بطول 5 كيلومترات تدور حول القطب الجنوبي الجغرافي حتى يتمكن المشاركون من الركض "حول العالم" عبر جميع المناطق الزمنية الـ 24.

وفي أكثر نقاطها ازدحامًا خلال العام وهو فصل الصيف، تعد القارة القطبية الجنوبية موطنًا لحوالي 5000 شخص. ويعيش هناك حوالي 1000 شخص فقط خلال أشهر الشتاء. 

ورغم أن القارة القطبية الجنوبية قد تكون القارة الوحيدة على وجه الأرض التي لا يوجد بها سكن بشري طبيعي، إلا أنه أصبح لسكانها لهجة مميزة تسمى بـ "لهجة القارة القطبية الجنوبية" في حين قدوم الأشخاص إليها من أماكن مختلفة حول العالم.

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