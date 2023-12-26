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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دعواتكم.. بدرية طلبة تتعرض لحادث سير

بدرية طلبة
بدرية طلبة

كشفت الفنانة  بدرية طلبة، تفاصيل تعرضها لـ حادث سير خلال الأيام القليلة الماضية.


ونشرت الفنانة بدرية طلبة صور تجمعها مع بعض الفنانين، منهم الفنان أحمد عز، محمد ثروت، أحمد عيد، آسر ياسين، وذلك عبر حسابها على انستجرام وكتبت: اللهم لك الحمد والشكر الصور دى قبل حادثة أتعرضت لها بس مكانش ينفع أنام في السرير وأسيب شغلي، اللي كان مقويني الدعم اللي شفته من كل الزملاء حواليا.. الحمد لله خلصت شغلي ودلوقتى جه وقت العلاج دعواتكم.

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ارتدت باروكة حمراء.. نبيلة عبيد توجه رسالة إلى بدرية طلبة

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الفنانة بدرية طلبة بعد ارتدائها باروكة حمراء جعلتها تشبه الفنانة نبيلة عبيد.

وقالت نبيلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فرصة اقولك انتي تمثيلك جميل وبتضحكيني اوي تمثيلك زي العسل.

على جانب آخر كشفت الفنانة نبيلة عبيد بعض تفاصيل عودتها الى الدراما التلفزيونية مع المخرج خالد الحجر حيث تقوم حاليا بالتحضير لهذا العمل.

احمد عيد آسر ياسين الأيام القليلة الماضية التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي الفنانة نبيلة عبيد الفنانة بدرية طلبة

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