دعواتكم.. بدرية طلبة تتعرض لحادث سير

كشفت الفنانة بدرية طلبة، تفاصيل تعرضها لـ حادث سير خلال الأيام القليلة الماضية.



ونشرت الفنانة بدرية طلبة صور تجمعها مع بعض الفنانين، منهم الفنان أحمد عز، محمد ثروت، أحمد عيد، آسر ياسين، وذلك عبر حسابها على انستجرام وكتبت: اللهم لك الحمد والشكر الصور دى قبل حادثة أتعرضت لها بس مكانش ينفع أنام في السرير وأسيب شغلي، اللي كان مقويني الدعم اللي شفته من كل الزملاء حواليا.. الحمد لله خلصت شغلي ودلوقتى جه وقت العلاج دعواتكم.

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الفنانة بدرية طلبة بعد ارتدائها باروكة حمراء جعلتها تشبه الفنانة نبيلة عبيد.

وقالت نبيلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فرصة اقولك انتي تمثيلك جميل وبتضحكيني اوي تمثيلك زي العسل.

على جانب آخر كشفت الفنانة نبيلة عبيد بعض تفاصيل عودتها الى الدراما التلفزيونية مع المخرج خالد الحجر حيث تقوم حاليا بالتحضير لهذا العمل.