البورصة تنفذ 108 ألف صفقة تداول بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سجلت قيمة تداول الأسهم المقيدة بالبورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء نحو 3.6 مليار جنيه بعد التداول على مليار سهم بتنفيذ 108.810 ألف عملية تداول.

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهمالقيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه عند مستوى 1.681 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 24351 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 29467 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10369 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 5461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 7827 نقطة.