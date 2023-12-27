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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على أسرع طرق استخراج رخصة سيارة

صدى البلد

يبحث كثير من الناس عن خطوات استخراج رخصة سيارة لأول مرة، ويوضح صدى البلد هذه الخطوات فيما يلي:

 

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شروط استخراج رخصة خاصة والأوراق المطلوبة

1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة عن 18 سنة.

2- على الراغب في استخراج رخصة قيادة لأول مرة، التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل سكنه المدون في بطاقة الرقم القومي.

3- يقوم المواطن بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إطلاع الموظف على الأصل.

4- توفير صورة من شهادة التخرج، مع الاطلاع على الأصل.

5- التقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة خاصة، بنموذج رقم 256، وهو متوفر في مقر إدارة المرور التابعة.

6- تقديم 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

7- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي يقدم لجميع وحدات المرور عن الصحة الخاصة بالنظر، وأيضا أمراض الباطنة.

8- تقديم جميع المستندات والأوراق الملوبة، وعلى المتقدم اجتياز كل اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، وكذلك يجري دفع الرسوم المقررة، وعقب ذلك يحصل على رخصة القيادة في التاريخ المحدد لها.

تكاليف استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

- 105 جنيهات قيمة رسوم استمارة بيانات.

- 15 جنيها سعر طابع الشرطة.

- 10 جنيهات قيمة رسوم اختبار الإشارات.

- 20 جنيها قيمة رسم نموذج 256 للحصول على الرخصة.

- 285 جنيها قيمة رسوم الكشف الطبي، وفصيلة الدم الخاصة بالمواطن.

- 35 جنيها قيمة رسوم ملف وحافظة لرخصة القيادة الجديدة.

- 615 جنيها تكلفة رسوم ضريبة رخصة القيادة التي تتضمن رسوم التأمين، وكذلك تنمية موارد الدولة.

 

و حددت الإدارة العامة للمرور المستندات والشروط المطلوبة لترخيص سيارة جيدة، خلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد الإخباري الخطوات الخاصة بالترخيص.

 

ويتعين علي صاحب السيارة الذهاب بها الي المرور التابع له ، والقيام في البدء في خطوات ترخيص وتسجل هذه السيارة، بعد شراء سيارة جديدة.

 

خطوات ترخيص السيارة الجديدة في المرور

 والتي جاءت بالذهاب إلى التالي:-

  1. قسم المرور التابع لمحل الإقامة
  2. الذهاب إلى شباك إصدار ترخيص السيارة الجديدة
  3. بشراء الأوراق الخاصة بترخيص السيارة الجديدة من المرور
  4. قم بتقديم الأوراق المطلوبة للموظف المختص
  5. انتظار صدور رخصة السيارة بعد مراجعه البيانات الخاصة بملكة السيارة


الأوراق المطلوبة لترخيص السيارة الجديدة في المرور 2023

الأوراق المطلوبة لترخيص السيارة الجديدة في المرور 2023، بتقديم الاتي:-

البطاقة الشخصية
ما يثبت محل إقامة مالك السيارة
ما يثبت صفة طالب الترخيص (توكيل أو إقرار وصاية أو إعلام وراثة)
سند ملكية السيارة
تسديد الضرائب والرسوم المقررة على لاستلام الرخص واللوحات
عمل استعلام امني لصاحب السيارة

 

1- ترخيص السيارة بقسم المرور التابع له المالك .

2- تقديم ما يثبت شخصية المالك سواء مصري أو اجنبي .

3- عرض ما يثبت محل إقامة مالك السيارة .

4- إظهار بيان صفة طالب الترخيص .

5- تقديم سند ملكية السيارة .

6- إفراج جمركي للسيارات الواردة من الخارج وفاتورة بيع المصنع المنتج .

7- الفحص الفني للسيارة لبيان توافر شروط الأمن والمتانة المقررة.

8- وثيقة التأمين الإجباري .

9- سداد الضرائب والرسوم المقررة بقانون المرور واستلام الرخصة واللوحات.

10- تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك .

 

يمكن استخراج بدل فاقد رخصة قيادة إلكترونيًا بكل سهولة ويسر حالياً عن طريق موقع وزارة الداخلية، واتباع عدد من الخطوات حتى يمكن استخراج بدل فاقد رخصة قيادة، حيث تأتي تلك الخدمة ضمن الخدمات المميكنة التي تقدمها وزارة الداخلية توفيرًا للوقت والمجهود على المواطنين.

 

وأولى تلك الخطوات تكون عن طريق الدخول عبر موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/home/directoryservices.

 

سجل دخول وإن لم يكن لك حساب يمكن إنشاء حساب على الموقع.

 

في الخطوة التالية اضغط على أيقونة دليل الخدمات.

 

وفي خانة المرور تقوم بالضغط على أيقونة "بدل فاقد رخصة قيادة”

 

بعد الموافقة على الشروط ادخل بيانات الرخصة الخاصة بك.

 

شهادة المخالفات

 

قبل إتمام الطلب ادفع رسوم «شهادة المخالفات» عن طريق الموقع التالى: https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.

 

قدم المستندات المطلوبة وهي بطاقة الرقم القومى تكون سارية وشهادة مخالفات.

 

سدد رسوم الخدمة.

 

 

بعد ذلك استلم بدل فاقد رخصة قيادة بعد القيام بكل الخطوات عبر موقع وزارة الداخلية.

 

عند فقدانها .. خطوات وطرق استخراج رخصة القيادة 2023

 

التوجه إلى قسم الشرطة التابع له وتحرير مذكرة فقد

 

التوجه إلى وحدة المرور المختصة التابعة لمنطقته

 

تقديم تلك المذكرة

 

دفع الرسوم الخاصة بالرخصة

 

استخراجها وفقًا للمدة المتبقية من الرخصة

 

 طريقة استخراج رخصة القيادة المفقودة 2023

 

1.      الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية

 

2.      الضغط على خدمات المرور

 

3.      استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص القيادة والمركبات

 

4.        اتباع الخطوات المطلوبة

 

5.      اختيار نوع الرخصة

 

6.      اختيار رقم اللوحة

 

شروط استخراج رخصة قيادة 2023

 

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على رخصة قيادة تتضمن ما يلي :-

 

1.      - يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة أن يكون الحد الأدنى للسن 18 عاما.

 

2.      - ضرورة إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

 

3.      - يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة إجراء اختبار عملي على القيادة.

 

4.      - يشترط إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

 

5.      - تشمل المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

 

6.      - يلزم تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

 

7.      - من بين الشروط الواجب توافرها إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

 

8.      - يلزم إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

 

طرق استخراج رخصة القيادة شهادة المخالفات خانة المرور بدل فاقد رخصة قيادة خطوات ترخيص السيارة الجديدة

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