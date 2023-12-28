وفاة مخترع أشهر مسدس في العالم.. من هو ولماذا اختفى عن الأنظار؟

توفي المهندس النمساوي جاستون جلوك، مخترع مسدس جلوك، عن عمر يناهز 94 عاما، وقالت شركة جلوك في بيان إن عمل مؤسسها في الحياة سيستمر، وقد تم استخدام هذا السلاح من قبل القوات المسلحة وأفراد الأمن وأصحاب الأسلحة والمجرمين في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، نال المهندس الخاص به شهرة واسعة في أفلام هوليوود بما في ذلك فيلم الحركة والخيال العلمي The Matrix Reloaded.

على الرغم من شعبية ابتكاره، فقد وُصِف جلوك بأنه ملياردير منعزل يقضي معظم وقته في عقار مطل على البحيرة في النمسا، ونادرا ما ظهر في الأخبار، ولم يتصدر عناوين الأخبار إلا عندما نُشر كتاب عن أعماله في عام 2012، وبعد طلاقه من زوجته الأولى في عام 2011، وعندما حاول أحد شركاء العمل قتله في أواخر التسعينيات.

وأحدث ثورة في عالم الأسلحة الصغيرة، و"نجح في ترسيخ علامة جلوك التجارية كشركة رائدة عالميًا في صناعة المسدسات.

كان قد درس جلوك، الذي ولد عام 1929، الهندسة الميكانيكية في إحدى جامعات فيينا. وأسس فيما بعد شركة للسلع الاستهلاكية في بلدة خارج العاصمة النمساوية.

وفي أوائل الثمانينيات، تفرعت الأعمال إلى الإمدادات العسكرية استجابة لنداء من الجيش النمساوي الذي كان يتطلع إلى تحديث مسدساته.

صمم جلوك وحصل على براءة اختراع مسدس نصف آلي خفيف الوزن عيار 9 ملم، يمكنه إطلاق 18 طلقة ويمكن إعادة تحميله بسهولة.