مسدس لعبة.. 4 أطفال في سجن ألمانيا والسبب غريب

في واقعة غريبة من نوعها، قامت الشرطة الألمانية بمرافقة طلاب إلى خارج مدرستهم يوم الأربعاء، بعد وصولها معلومات تفيد بحضور شابين داخل الفصل الدراسي وحملهما شيئًا يشبه البندقية.

تم احتجاز أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا في الحبس المؤقت، وتبين فيما بعد أن اثنين منهما كانا وراء الحادث، والغريب أنه تبين أنه مسدس لعبة.

وأفادت الشرطة الألمانية في مدينة هامبورج، أنه تم نقل الأطفال الآخرين إلى ثكنة عسكرية قريبة، حيث انتظروا وصول آبائهم لاصطحابهم. وأعلنت الشرطة أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

ذكرت قناة التلفزيون "إيه آر دي" أن التلاميذ والمعلمين تم طلبهم بالبقاء في فصولهم الدراسية في وقت متأخر من الصباح، ولكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة حتى الآن.

طلبت الشرطة من التلاميذ والمعلمين البقاء في فصولهم الدراسية، ولكن الشرطة الألمانية لم تؤكد هذا الأمر بعد ويعود سبب هلع المدرسين والأطفال ورد الفعل السريع الطائش من الشرطة إلى أن مدينة هامبورج شهدت مؤخرًا حادثة احتجاز رهائن في المطار.