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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. سوناك يحمل مفوض شرطة لندن مسؤولية عدم حظر مسيرة مؤيدة للفلسطينيين

ريشي سوناك
ريشي سوناك

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، أنه سيحمل مفوض شرطة العاصمة لندن مارك راولي، المسؤولية عن قراره السماح بمظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين يوم السبت المقبل.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال سوناك إن المسيرة التي ستنظم في يوم الهدنة ستكون "استفزازية وغير محترمة"، لكن المنظمين قاوموا مناشداته ومناشدات شرطة العاصمة لتأجيل المظاهرة.

وقال رئيس شرطة العاصمة، مارك رولي، إن المسيرة لا تلبي الحد الأدنى لطلب أمر حكومي بإيقافها، وسيكون منعها "الملاذ الأخير النادر بشكل لا يصدق".

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، المؤيدين للفلسطينيين إلى إلغاء مسيرة مزمع تنظيمها بلندن في "يوم الهدنة".

وحسب وكالة “فرانس برس”، تحدى منظمو التظاهرة حتى الآن مناشدات شرطة العاصمة البريطانية تأجيل هذه المسيرة المقررة السبت المقبل.

ومن المتوقع مشاركة عشرات الآلاف في التظاهرة في شوارع لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم سوناك للصحفيين "ما زلنا نعتقد أن التخطيط للاحتجاجات في يوم الهدنة أمر استفزازي ويفتقد للاحترام، ونحث المنظمين على إعادة النظر".

وأضاف أن الحكومة "ستدرس بعناية أي طلب" من الشرطة لمنع استمرار الاحتجاج.

وفي المقابل، صرح مفوّض شرطة لندن مارك راولي بأنه "وفقا للقانون ما من سلطة مطلقة تتيح حظر احتجاج، إلا في الحالات الأكثر تطرفا".

وأضاف راولي في بيان "بالتالي سيقام التحرّك الاحتجاجي في نهاية هذا الأسبوع".

وأوضح أنه "في الوقت الراهن، المعلومات الاستخبارية بشأن احتمالات حصول إخلال بالقانون في نهاية الأسبوع لم تبلغ العتبة التي تتيح فرض حظر".

ويخشى البعض أن تؤدي التظاهرة السبت إلى تعطيل إحياء "يوم الذكرى" أيضا الذي يصادف الأحد ويشمل التزام الصمت لمدة دقيقتين تكريما لقتلى الجنود البريطانيين.

ولم يشر المنظمون إلى تخطيطها للتظاهر يوم الأحد أو في "يوم الذكرى" وهو تتويج للاحتفالات التكريمية للجنود الذين سقطوا في الحروب السابقة، ويصادف هذا العام في اليوم التالي لـ"يوم الهدنة".

وتعهد المنظمون تجنب منطقة وايتهول بوسط لندن حيث يقع النصب التذكاري.

رئيس الوزراء البريطاني سوناك مظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين مارك راولي احتجاجات

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