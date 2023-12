بعد دعمها بـAll in One.. وكيل صحة الشرقية يتفقد غرفة الأزمات والنداء الآلي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، غرفة الأزمات ومركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

وتأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية من انتظام سير العمل بالمركز وغرفة الأزمات، ومن كفاءة أداء العاملين به، في متابعة خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين جميع مستشفيات المحافظة.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، خطة العمل على البرنامج الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات، ومدى الاستجابة والفترة الزمنية في التعامل معها وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية.

ووجه بعمل حصر شامل للحالات المحولة، وحالات الحوادث، ونوعية الإصابات، ومدى خطورتها، وأماكن الحوادث الأكثر خطورة، وعمل التقييم اللازم لها.

وتابع الدكتور هشام مسعود بدء تفعيل الربط الإلكتروني والتواصل المباشر بين غرفة الأزمات والنداء الآلي 137 بالمديرية، وبين غرفة أزمات وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغرفة إدارة الأزمة بالرعاية الحرجة، من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك بعد دعم المديرية بجهاز All in One من قبل وزارة الصحة، والمزود بالعديد من التقنيات الحديثة، ومحمل عليه تطبيقات الاجتماعات الافتراضية من المركز القومي لمعلومات الصحة والسكان.