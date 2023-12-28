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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«أزهر الشرقية» تختتم امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول

صدى البلد

اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي حيث تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة  الشرقية الأزهرية، سير امتحانات النقل  للاطمئنان على حسن الأداء، والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، موجها بتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مشددًا على فرض الانضباط، وإنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.

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أكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة  الشرقية الأزهرية أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، فيما تبدأ امتحانات النقل الثانوي للقسمين العلمي والأدبي اعتبارًا من السبت الموافق 30/12/2023.

اداء الامتحانات الإدارة المركزية الأزهرية التربية الفنية الرابع والخامس الابتدائي الصفين الرابع والخامس الابتدائى الشرقية الأزهرية المتغيرات المكانية الفصل الدراسي الأول أمتحانات الفصل الدراسي امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات النقل الثانوي امتحانات النقل الإبتدائي

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