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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المكرونة بالبشاميل
المكرونة بالبشاميل

تعد المكرونة بالبشاميل من أشهى الأكلات التى يحبها الصغار والكبار ولكن الكثير من النساء خاصة حديثي التزوج لايجدن عملها بمذاق شهى وقوام جيد 

نعرض لكم فى هذه السطور طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من خلال خطوات الشيف شربيني 

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مقادير المكرونة بالبشاميل:


مكرونة

زيت

لبن كريمة

زبدة

دقيق

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

جوزة الطيب

ورق لورى

بهارات

لحمة

زعتر

مكعب مرقة

طماطم بيوريه

صلصة طماطم

ملح

فلفل اسود


طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:


*  اسلقي المكرونة فى الماء المغلى مع الملح وقلبيها بلطف ثم صفيها عند النضج 

*فى طاسه ساخنة بها القليل من الزيت شوحى اللحمة المفرومة مع ملح وفلفل أسود ومكعب مرقة مطحون وبصل و ثوم مفرومين  حتى يصبح لونها بنى وليس محروق وضيفي صلصة الطماطم والطماطم البيوريه و الزعتر والبهارات و جوزة الطيب ثم اللورا المطحونة وتقلب مع اللحمة حتى تتجانس المكونات.

* فى حلة بها الزبدة على النار ضعي مكعب المرقة والدقيق واستمرى فى التقليب على نار هائة حتى يصبح لونه ذهب فاتح 

ضيفي اللبن تدريجيا على خليط البشاميل وقلبي حتى تجدى القوام شبه سائل ثم ضيفي الكريمة وانزليه من على النار 

*  ضعي طبقة المكرونة المسلوقة فى صينية الفرن غير القابلة للالتصاق ثم البشاميل ثم اللحمة المعصجة وكرري حتى انتهاء الكمية وادخلي صينية المكرونة بالبشاميل فى الفرن حتى النضج .

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