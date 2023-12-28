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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يطرح مكانك ويا قمر سادس وسابع أغنيات ألبومه الجديد

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب سادس وسابع أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" وهما أغنيتين بعنوان "مكانك" و"ياقمر" وذلك عبر تطبيق انغامي للموسيقى .

اغنية مكانك كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ،  توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء  م. شيري شكري وميكساچ  و ديچتال ماستر أمير محروس.

أما ياقمر فهي لحن عمرو دياب وكلمات مصطفى حدوته ، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء  م. شيري شكري وميكساچ  و ديچتال ماستر أمير محروس.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع اكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى اغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.

يذكر أن عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" وعددها ١٢ أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير الليلة في الرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣ ، بالاضافة الى تصدر أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام.

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