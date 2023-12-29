خطوات استخراج كعب عمل بالهاتف

يهتم كثير من المواطنين بالبحث عن كيفية استخراج كعب العمل ، ولاستخراجه؛ لا بد من القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، خاصة أن وزارة العمل، أتاحت إمكانية استخراج كعب عمل مميكن، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

استخراج كعب عمل

لمعرفة خطوات استخراج كعب عمل من خلال الموبايل، فقد أتاحت وزارة القوى العاملة، ذلك من خلال الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة.

ويقدم موقع صدى البلد، كيفية استخراج كعب عمل أونلاين ، والأوراق المطلوبة وشروط استخراجه، ووقت التسليم للمواطنين.

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

1. الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

2. اختيار من على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل.

3. التسجيل لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات.

4. ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.

5. اختيار إذا كان عملك داخل مصر أم خارجها.

6. كتابة البيانات المطلوبة.

7. الضغط على حفظ وتقديم الطلب.

8. بعدها يمكنك استلام كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب العمل.

أوراق استخراج كعب العمل أونلاين

تقديم الأوراق التالية:

1. أصل تحقيق الشخصية .

2. بطاقة الرقم القومي.

3. مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.

4. أصل المؤهل الدراسي.

5. أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد.

6. الرقم التأميني.

كيفية استخراج كعب العمل

1. التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن.

2. تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

3. استلام كعب العمل.

خطوات استخراج كعب عمل بالموبايل

1. زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.

2. الضغط على خدمة تسجيل راغبي العمل.

3. اختيار التسجيل لأول مرة.

4. إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في الاتي:

- أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي.

- حدد ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج.

- أكمل التسجيل وأرسل الطلب.

- توجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامتك في اليوم التالي.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل

يمكن للحاصلين على مؤهلات استخراج كعب العمل من خلال الذهاب إلى أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية مع مراعاة إحضار المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع لاستخراج كعب عمل

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي، والأصل للاطلاع من المستندات المطلوبة لاستخراج كعب عمل.

- يجب إحضار الرقم التأميني لاستخراج كعب عمل

- إحضار شهادة خبرة إن وجدت.

- إحضار مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- إحضار شهادة موقف التجنيد (للذكور).

- إحضار شهادة قياس مستوى المهارة بالإضافة إلى تراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص.

بعد تجهيز كافة الأوراق المطلوبة توجه إلى مكتب العمل الموجود بمحيط محل الإقامة، لتسليم المستندات للموظف المختص على أن يتم استلام كعب العمل في اليوم التالي.

خطوات استخراج كعب العمل أون لاين

تكون الخطوات لاستخراج كعب العمل كالآتي:

- زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل

- الضغط على أيقونة «تسجيل راغبي العمل».

- الضغط على خانة التسجيل لأول مرة، في حالة ما إذا كان الراغب يسجل على المنظومة لأول مرة.

- إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، واختيار خانة رغبة مكان العمل داخل أو خارج البلاد أو كعب العمل، والضغط على «حفظ البيانات».

- الذهاب إلى مكتب العمل في محيط منطقة الإقامة التي يقيم بها صاحب الطلب، لاستخراج الوثيقة الورقية.

خطوات استخراج كعب عمل 2023 لغير الحاصلين على مؤهلات

يستطيع غير الحاصلين على مؤهلات استخراج كعب عمل من خلال الذهاب إلى أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية التابع لدائرتهم مع مراعاة إحضار المستندات الآتية:

- لاستخراج كعب عمل 2023 احضر صورة من بطاقة الرقم القومي، والأصل للاطلاع.

- احضر مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- احضر الرقم التأميني.

-احضر شهادة موقف التجنيد للذكور.

- احضر شهادة خبرة إذا وجدت لاستخراج كعب عمل 2023.

- احضر شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة لاستخراج كعب عمل 2023 .

- رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.

- احضر شهادة صحية وإيصال استلام.

خطوات مهمة لاستخراج كعب عمل "أون لاين"

1- تبدأ خطوات استخراج كعب عمل «أون لاين»، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل، والدخول عليه

2- ثم الضغط على خدمة "تسجيل راغبي العمل"

3- اختيار "التسجيل لأول مرة”

4- إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في: «أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي».

5- حدد ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج.

6- أكمل التسجيل وأرسل الطلب.

7- في اليوم الثاني توجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامتك لاستلام كعب العمل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل لذوي الهمم

- لاستخراج كعب العمل لذوي الهمم يجب احضار المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- احضر صورة من المؤهل الدراسي.

- احضر مستندات الكشف الطبي مثبت بها نوع الإعاقة لاستخراج كعب عمل لذوي الهمم.

- احضر شهادة الموقف التأميني.

- احضر شهادة الخبرة (إن وجدت).

هل كعب العمل يستخرج في نفس اليوم؟

بعد تجهيز كافة الأوراق المطلوبة توجه إلى مكتب العمل الموجود بمحيط محل الإقامة، لتسليم المستندات للموظف المختص على أن يتم استلام كعب العمل في اليوم التالي.