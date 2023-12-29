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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية: نوفر أجواء ملائمة للطلاب خلال الامتحانات

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

انطلقت الإختبارات العملية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى٢٠٢٤/٢٠٢٣ بكلية تكنلوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية لجميع البرامج الدراسية.  

أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، على ضرورة الإهتمام بالإمتحانات العملية كى تتم بإنسيابية ونجاح وتوفير اجواء امتحانية ملائمة للطلاب، والوقوف على حل جميع المعوقات التى تواجههم خلال الإختبارات، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عقد اجتماعًا مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ؛لمتابعة سير العملية التعليمية واعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل قادرين على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والوصول إلى المواصفات القياسية العالمية، بحضور الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية.

خلال الإجتماع تم مُناقشة اخر الإستعدادات لإختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ووجه الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بضرورة الإلتزام بضوابط اداء الإختبارات ،واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان،بإلاضافة الى متابعة اعمال التصحيح والكنترولات بصورة مستمرة لسرعة ودقة رصد النتائج.

كذلك تم مناقشة الخطة الإستراتيجية للكلية وتوصيف المقررات الدراسية وترسيخ قيم الجودة والإعتماد الأكاديمي للبرامج بمايتوافق مع خطة الجامعة ويدعم تحقيق اهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وعلى جانب آخر قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدت لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 ، وبعض الكليات قد بدأت أعمال الامتحانات، مشيرا إلى أنه مع استمرار أعمال التجهيز في باقي الكليات التي لم تبدأ بعد.

وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية قد شدد على ضرورة الإلتزام بجميع المواصفات في الورقة الامتحانية، مؤكدا على ضرورة إلا تخرج أسئلة الامتحانات عن ما تم دراسته من قِبل الطلاب خلال الفصل الدراسي.

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