كل ما تريد معرفته عن برامج الحج وأسعاره

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج عن برامج المستويات الثلاثة لرحلة حج الجمعيات الأهلية، والتي تم طرحها بين المتقدمين في مختلف المحافظات.

عدد 3 برامج للحج وفق الخطة المعلنة:

- مستوى أول .. فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي.

- مستوى ثاني .. فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي

- مستوى ثالث.. فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي.

وحسب التضامن الاجتماعي فإنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي:

المستوى الأول بمبلغ 235 ألف جنيه شامل الوجبات

المستوى الثاني بمبلغ 168 ألف جنيه شامل الوجبات

المستوى الثالث بمبلغ 151 ألف جنيه وشامل الوجبات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران ، التي ستقوم بنقل الحجاج ، حيث من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

حج القرعة عن طريق وزارة الداخلية المصرية 2023

- يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض «إن وجد».

- يُشترط إكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مــع جرعــة تنشيطيــة للقاحــات المعتمدة دولياً (كوفيد – 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة

- يوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة آدائه لفريضة الحج لا يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية حيث لا يقل السن عن (25 عام) ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1/3/2024 م وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن يوم فأكثر) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة «حال الفوز بالقرعة» وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبى له، تُلغى فرصة الحج للمرافق فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب.

فى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

- يسمح بسفر المرافق (الوجوبى) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدورى ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته في حالة وفاة الأصيل، أما في حالة تنازل الأصيل عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة (3%) فيسمح فقط بسفر المرافق (الوجوبى) إذا كان التنازل بعد سدادهم للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.

-يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق.

-لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين (ويُعامل والد ووالدة الزوج/الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأسرية) وليس العكس» شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد – طلب التنازل – إيصال السداد – صورة بطاقة الرقم القومى... إلخ) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج.

-ولا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج/الزوجة أو استبدال المرافق لكبير السن عقب إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج.

-يجب على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)، فى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج.

- يكون التقدم لـ حج القرعة 2023 لمرة واحدة فقط لأى من الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء قرعة الحج 2023.

-تقبل طلبات حج القرعة 2023 وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى «السارية الصلاحية» بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومى بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

موقع وزارة الداخلية بوابة الحج المصرية

1. التقديم من خلال مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن دون التقيد بمحل الإقامة.

2. من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

3. عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة «مقدم الطلب» الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

تكلفة حج القرعة 2023

الموعد الرسمي للتقديم لـ حج القرعة 2023 وشروط القبول (6 فئات ممنوعة من السفر)

وتسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان- جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

التقديم لحج القرعة 2023

وعند التقديم لـ حج القرعة 2023 ييتم إدخال البيانات التالية:

الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً.

رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة.

إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.