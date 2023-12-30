خطوات استخراج رخصة سيارة لأول مرة

يبحث الكثير عن خطوات استخراج رخصة خاصة لأول مرة، و أعلنت الإدارة العامة للمرور عن عدة خطوات يمكن اتمامها بسهولة لإنجاز المعاملة بأسهل وأسرع وقت.

شروط استخراج رخصة خاصة والأوراق المطلوبة

1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة عن 18 سنة.

2- على الراغب في استخراج رخصة قيادة لأول مرة، التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل سكنه المدون في بطاقة الرقم القومي.

3- يقوم المواطن بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إطلاع الموظف على الأصل.

4- توفير صورة من شهادة التخرج، مع الاطلاع على الأصل.

5- التقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة خاصة، بنموذج رقم 256، وهو متوفر في مقر إدارة المرور التابعة.

6- تقديم 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

7- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي يقدم لجميع وحدات المرور عن الصحة الخاصة بالنظر، وأيضا أمراض الباطنة.

8- تقديم جميع المستندات والأوراق الملوبة، وعلى المتقدم اجتياز كل اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، وكذلك يجري دفع الرسوم المقررة، وعقب ذلك يحصل على رخصة القيادة في التاريخ المحدد لها.

يتم تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة بالنسبة للسيارات الملاكي، وعلى أساس عدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة والأتوبيس، وعلى أساس الوزن لسيارات النقل.

واستحدثت الإدارة العامة للمرور النموذج الموحد المؤمن والذى بمقتضاه يتم سداد جميع المبالغ وهي: تأمين إجباري- ضرائب ورسوم - طوابع ودمغات المطلوبة لعملية الترخيص بمستند واحد في منفذ واحد .

إجراءات تجديد رخصة قيادة ملاكي من المرور 2023

1- الذهاب إلى وحدة المرور الخاص بمحل إقامة طالب الخدمة المدون في البطاقة الشخصية.

2- تقديم نموذج 256 الخاص بتجديد رخصة القيادة.

3- صورة بطاقة الشخصية مع إطلاع الموظف على الأصل.

4- تقديم شهادة بحالة المتقدم صحيًا في النظر والباطنة.

5- تقديم ثلاث صور شخصية حديثة لطالب الرخصة.

خطوات تجديد رخصة قيادة سيارة ملاكي أون لاين 2023.

الخطوة الأولى: الدخول على بوابة المرور التابعة لوزارة الداخلية

الخطوة الثانية: إرسال صورة بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر إثبات شخصية.

الخطوة الثالثة: تقديم ثلاث صورة شخصية حديثة.

الخطوة الرابعة: تقديم شهادتين طبيتين باطنة وأخرى نظر مختومتين بشعار الدولة.

الخطوة الخامسة: إرسال صورة ضوئية من رخصة القيادة المنتهية المطلوبة تجديدها.

الخطوة السادسة:: إرسال شهادة مخالفات صادرة من نيابة المرور تثبت عدم وجود مخالفات مالية على الرخصة.

رسوم تجديد رخصة قيادة سيارة ملاكي2023

1- رسم الضريبة لمدة 10 سنوات بـ 615 جنيها شامل رسم تنمية موارد الدولة والتأمين.

2- رسم الكشف الطبي وتحديد فصيلة الدم داخل المرور بـ 285 جنيها.

3- رسم استمارة بيانات الرخصة بـ 105 جنيهات.

4- سعر حافظة لرخصة القيادة 60 جنيهًا يتم الحصول عليها من وحدة المرور.

5- رسم اختبار إشارات يقدر بـ 50 جنيهًا

6- رسم طابع شرطة بـ 15 جنيها.

7- رسم نموذج 256 لطلب الرخصة يتم الحصول عليه من المرور بسعر 40 جنيهًا

حددت الماد 34 من قانون المرور مهلة تجديد رخصة سيارة منتهية الصلاحية، حيث يتم تجديد الرخصة خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مدتها، وفي حالة عدم التجديد خلال تلك المدة، يعاقب قائد السيارة بسحب الرخصة ودفع غرامة تتراوح بين 2000 :1000 جنيه.





الأوراق المطلوبة لترخيص السيارة الجديدة في المرور 2023

1- ترخيص السيارة بقسم المرور التابع له المالك .

2- تقديم ما يثبت شخصية المالك سواء مصري أو اجنبي .

3- عرض ما يثبت محل إقامة مالك السيارة .

4- إظهار بيان صفة طالب الترخيص .

5- تقديم سند ملكية السيارة .

6- إفراج جمركي للسيارات الواردة من الخارج وفاتورة بيع المصنع المنتج .

7- الفحص الفني للسيارة لبيان توافر شروط الأمن والمتانة المقررة.

8- وثيقة التأمين الإجباري .

9- سداد الضرائب والرسوم المقررة بقانون المرور واستلام الرخصة واللوحات.

10- تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك .

يمكن استخراج بدل فاقد رخصة قيادة إلكترونيًا بكل سهولة ويسر حالياً عن طريق موقع وزارة الداخلية، واتباع عدد من الخطوات حتى يمكن استخراج بدل فاقد رخصة قيادة، حيث تأتي تلك الخدمة ضمن الخدمات المميكنة التي تقدمها وزارة الداخلية توفيرًا للوقت والمجهود على المواطنين.

وأولى تلك الخطوات تكون عن طريق الدخول عبر موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/home/directoryservices.

سجل دخول وإن لم يكن لك حساب يمكن إنشاء حساب على الموقع.

في الخطوة التالية اضغط على أيقونة دليل الخدمات.

وفي خانة المرور تقوم بالضغط على أيقونة "بدل فاقد رخصة قيادة”

بعد الموافقة على الشروط ادخل بيانات الرخصة الخاصة بك.

شهادة المخالفات

قبل إتمام الطلب ادفع رسوم «شهادة المخالفات» عن طريق الموقع التالى: https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.

قدم المستندات المطلوبة وهي بطاقة الرقم القومى تكون سارية وشهادة مخالفات.

سدد رسوم الخدمة.

بعد ذلك استلم بدل فاقد رخصة قيادة بعد القيام بكل الخطوات عبر موقع وزارة الداخلية.

عند فقدانها .. خطوات وطرق استخراج رخصة القيادة 2023

التوجه إلى قسم الشرطة التابع له وتحرير مذكرة فقد

التوجه إلى وحدة المرور المختصة التابعة لمنطقته

تقديم تلك المذكرة

دفع الرسوم الخاصة بالرخصة

استخراجها وفقًا للمدة المتبقية من الرخصة

طريقة استخراج رخصة القيادة المفقودة 2023

1. الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية

2. الضغط على خدمات المرور

3. استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص القيادة والمركبات

4. اتباع الخطوات المطلوبة

5. اختيار نوع الرخصة

6. اختيار رقم اللوحة

شروط استخراج رخصة قيادة 2023

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على رخصة قيادة تتضمن ما يلي :-

1. - يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة أن يكون الحد الأدنى للسن 18 عاما.

2. - ضرورة إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

3. - يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة إجراء اختبار عملي على القيادة.

4. - يشترط إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

5. - تشمل المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

6. - يلزم تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

7. - من بين الشروط الواجب توافرها إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

8. - يلزم إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.