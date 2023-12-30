سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت فى البنوك.. فيديو

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:





سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.38 جنيه للبيع، و 34.27جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.52 جنيه للبيع، و39.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.74 جنيه للبيع، و100.39 جنيه للشراء.