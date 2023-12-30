ضربة قوية للأخضر.. دولة جديدة تتخلى عن الدولار

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني البدء بمشروع تسوية صادرات البلاد إلى الخارج بالعملة الوطنية الريال.

وعلى هامش اجتماع مجلس الحكومة والقطاع خاص بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، فقد قال محمد رضا فرزين

إن موضوع تسوية الصادرات الإيرانية عبر عملة الريال خارج الحدود يتدارسها البنك المركزي منذ شهور عدة، وأن إدخالها حيز التنفيذ سيعالج متطلبات المصدرين للعراق وأفغانستان.

وقال أيضا إن هذا الموضوع من مطالب تجار مشهد للتصدير إلى أفغانستان، وعبر تنفيذ مشروع " الريال أُف شور" (ريال خارج الحدود)، سيكون بإمكان التجار الإفادة منه بدلا من العملة الأجنبية.

ولفت إلى أن لائحة مشروع الريال العابر للحدود تمت صياغتها بالبنك المركزي وعمليا بدأ مصرفان بهذا المشروع، وقريبا سيتم تعميمه بجميع مصارف البلاد.