خبيرة أبراج: الذهب الملاذ الأفضل في 2024

كشفت سابي عبد الله خبيرة الأبراج، توقعات الفلك للأسعار والدولار في العام الجديد، قائلة إن 2024 ليس عام الحسم للدولار، وهناك توقعات وانتظار لزيادات جديدة في الأسعار داخل مصر.

عام الذهب والمعادن

وأشارت "عبدالله"، خلال حوراها مع الإعلامي كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الذهب هو الملاذ الأفضل في الاستثمار، مؤكدة أن الذهب هو المستمر طوال العمر والحياة ولن تنخفض أسعاره، معقبة: "2024 عام الذهب والمعادن.. أي حد عايز يحوش ويشيل فلوس يحولها لذهب.. قبل كده كان في مقايضة بالذهب والفضة".

ووجهت سابي عبد الله خبيرة الأبراج، رسالة لكل من يقتني الدولار: "اللي معاه فلوس من جنيه مصر أو دولار عليه أن يحولها لذهب لأنه سيشهد ارتفاعا في 2024، مؤكدة أنه سيتم حساب هذا من خلال الأرقام وليس بالأبراج.